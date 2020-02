Conflits d'intérêts : les agronomes n'auront plus le droit d'être payés selon leurs ventes

C'est une demi-victoire pour l'agronome Louis Robert et la moitié des membres de son ordre professionnel qui jugeaient nécessaire de mieux lutter contre les conflits d'intérêts.

Dans un rapport envoyé aux quelque 3000 agronomes du Québec, mardi, l'Ordre des agronomes du Québec (OAQ) annonce 17 mesures recommandées par un comité spécial sur l'indépendance professionnelle.

Certains changements seront mis en place dès la fin du mois, d'autres plus tard en 2020.

Le rapport recommande que soient proscrits les modes de rémunération dépendants de la vente de produits (commission, ristourne, concours de vente).

Il est aussi recommandé que tous les actes agronomiques se distinguent en tout temps des actes de vente de produits ou de services et qu'ils soient traçables , de la facturation jusqu’au dossier du client .

Ces dernières années, des enquêtes de Radio-Canada ont révélé que dans le domaine des pesticides, les agriculteurs sont majoritairement conseillés par des agronomes-vendeurs, payés par l'industrie, et que la plupart d'entre eux touchent illégalement des primes, bonis ou commissions pouvant les inciter à recommander trop de pesticides.

Lors de la commission parlementaire sur les pesticides, le sous-ministre au ministère de l'Environnement du Québec Marc Croteau s'était ému qu'un petit groupe d'agronomes liés à l'industrie avait été responsable de la moitié des prescriptions du pesticide le plus dangereux, l'atrazine, en 2018.

Plusieurs intervenants, dont l'Union des producteurs agricoles (UPA) et Équiterre avaient réclamé qu'un agronome ne puisse plus être à la fois un vendeur de pesticides et un conseiller chargé d'aider les agriculteurs dans leur prise de décision.

Alors qu'il était congédié par le ministère de l'Agriculture (réintégré depuis), l'agronome Louis Robert avait tenté de se faire élire à la présidence de son ordre professionnel en proposant cette idée. Il avait échoué à 15 voix près.

Plus de détails à venir