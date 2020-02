Les lames des patins d’Ovechkin et de Malkin fabriquées à Québec

Non, ce n’est pas la victoire de la Russie aux Championnats du monde de Québec en 2008. Seul Ovechkin était membre de l’équipe championne qui a marqué l'histoire de la capitale. Ils ne devraient pas non plus porter les couleurs des Nordiques, si la tendance se maintient.

La réponse réside plutôt dans le fait que ces deux grands du hockey terrorisent depuis plusieurs années gardiens et défenseurs adverses avec des lames de patins conçues à Québec.

Ils ne sont d’ailleurs pas seuls. Les deux tiers des joueurs de la LNH patinent avec des lames fabriquées par une petite entreprise de Québec nommée Patins Step.

Une carrière consacrée aux lames de patins

Son président et fondateur, Gilles Cloutier, a consacré sa carrière à la fabrication de lames de patins.

« Le monde savait pas ça, mais il y a une expertise mondiale de fabrication de lames de patins ici dans la région de Québec », raconte-t-il fièrement.

La belle histoire de Gilles Cloutier a débuté il y a bien longtemps. L’usine SLM de Beauport fabriquait des lames des patins de marque CCM durant une cinquantaine d’années, jusqu’à sa fermeture définitive en 1997.

C’est en travaillant à cet endroit que l'ingénieur de formation a appris les rudiments du métier.

« Voyant qu'il y avait une fermeture de cette expertise-là à Québec, j'ai dit : “ Je peux pas. Il faut que je fasse quelque chose, il y a une opportunité que je ne peux pas manquer.” »

J'ai commencé dans le patinage artistique. J'ai opéré l'entreprise pendant trois ou quatre ans et j'ai passé au hockey par la suite. Gilles Cloutier, président et fondateur de Patins Step

Merci à un gérant d'équipement des Red Wings de Détroit

Un certain gérant d’équipement a ensuite donné un sérieux coup de pouce à Gilles Cloutier en lui ouvrant la cour des grands du hockey pour y brasser des affaires.

« Paul Boyer des Red Wings de Détroit, il m'a appelé à un moment donné en me disant: “ Écoute, je n'entends que du bien de tes produits. Est-ce qu'il est possible pour toi de me fournir les lames pour mes joueurs? ” J'ai dit : “ Sans problème, donnez-moi c'est quoi que vous voulez et on va vous les fournir ”. »

Puis quelques années après, les [Red Wings]ont gagné la Coupe Stanley. Gilles Cloutier, président et fondateur de Patins Step

Puis, le mot sur la qualité du produit s’est passé à travers le circuit Bettman.

« Alexander Ovechkin, à un moment donné, il a appelé pour dire: “ Je veux faire un cadeau à Malkin, je veux lui envoyer des lames Step. Comment je fais pour m'organiser avec ça là? ” », explique M. Cloutier avec le sourire.

De retour dans le giron de CCM

L’entreprise a connu un tel essor, que le géant CCM s'en est porté acquéreur la semaine dernière. Patins Step fournira désormais les lames de tous les patins CCM haut de gamme.

Ces lames continueront d'être fabriquées dans l'usine de Sainte-Foy, sous la direction de Gilles Coutier et de sa petite équipe de 17 employés.

« On avait la même philosophie. Puis, je pense que c'est ce qui pouvait arriver de mieux pour mon entreprise », souligne Gilles Cloutier pour qui ce retour aux sources « boucle la boucle ».

Avec les informations de Guillaume Piedboeuf