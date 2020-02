Les Micmacs de Listuguj manifestent en appui avec les Wet'suwet'en

Les Wet'suwet'en s’opposent au projet de gazoduc Coastal GasLink, dont le chantier se trouve sur leur territoire traditionnel.

À lire également: Que réclament les manifestants qui bloquent la voie aux trains de VIA Rail?

Ils étaient une vingtaine de manifestants, lundi. Une demi-douzaine d'entre eux sont restés sur place pendant la nuit pour poursuivre le blocus.

Si le gazoduc passait par ici, [le gouvernement canadien] tenterait de faire la même chose avec nous. Nous devons nous tenir tous ensemble et montrer que nous sommes toujours là et que nous continuerons de nous battre pour préserver notre territoire , plaide un des instigateurs de la contestation, Brandon Baun.

Cette manifestation des Micmacs de Listuguj s’ajoute aux autres actions posées en soutien aux Wet’suewet’en à plusieurs endroits au pays, notamment à Vancouver, Winnipeg, Belleville en Ontario, et sur la Rive-Sud de Montréal.

Cette situation a des conséquences sur le trafic ferroviaire gaspésien, indique le président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie et maire de New Richmond, Éric Dubé.

Nos revenus proviennent du transport de wagons. Si on n’a pas de revenus, comment est-ce que je vais payer mes employés ? On n’est pas le Canadien National, on ne peut pas se permettre d’être à l’arrêt trop longtemps , déplore-t-il.

M. Dubé ajoute que le trafic avait déjà été affecté par la tempête hivernale qui a déferlé sur le Québec la semaine dernière.

Nos wagons n’ont pas pu rentrer à la fin de la semaine. Ils sont juste rentrés dimanche. Si ça reste bloqué aujourd’hui, on ne pourra pas passer de train. On va manquer de wagons de copeaux pour l’usine TEMREX , souligne-t-il.

Il trouve malheureux que la Société de chemins de fer soit prise en otage par un événement qui se déroule en Colombie-Britannique.