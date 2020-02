Viens au Nord : les communautés du Nord de l’Ontario préparent leur grande séduction

Nouveaux arrivants, dirigeants municipaux et acteurs communautaires se rencontrent à Temiskaming Shores cette semaine afin de discuter de stratégies de croissance démographique pour les régions du Nord de l’Ontario.

Au coeur des discussions de la conférence Viens au Nord, on retrouve les défis et les attentes des nouveaux arrivants; qu’ils soient de Premières Nations éloignées, d’autres collectivités rurales ou immigrants.

La conférence prend la forme d’une série de discussions en petits groupes afin de partager réflexions et expériences.

Les participants auront également droit à des présentations.

La coordonnatrice aux communications de l’Institut des politiques du Nord, Christine St-Pierre, a affirmé mardi à l’émission Le Matin du Nord, que l'événement débouchera sur des solutions concrètes.

On va dresser une liste de ce qui doit être fait par qui et quand Christine St-Pierre, coordonnatrice aux communications de l’Institut des politiques du Nord

Quelques thèmes abordés lors de la conférence : Aider les nouveaux arrivants à en apprendre davantage sur la culture les communautés locales des Premières Nations, des Métis et des Inuits

Projections de la demande de main-d’œuvre

Travailler ensemble pour s’entraider

Les activités sont organisées par le Lake of the Woods Business Incentive Corporation et la ville de Temiskaming Shores.

Une seconde conférence aura lieu à Thunder Bay du 18 au 20 février.