Le Service de police de Regina enquête après 14 surdoses en 3 jours

La dernière fin de semaine a gardé les policiers de Regina sur le qui-vive, ayant dû répondre à 14 surdoses entre vendredi après-midi et dimanche soir.

Les autorités ont pris la décision d’ouvrir une enquête afin de mieux comprendre comment autant de personnes ont pu subir des malaises en si peu de temps.

Les policiers n’excluent pas la possibilité que le fentanyl soit la cause de ces surdoses et que les victimes se soient procuré ce type de drogue chez un revendeur, avec pour conséquences possibles un produit de moins bonne qualité, auquel des additifs non identifiés peuvent avoir été ajoutés.

Les policiers ont ainsi administré de la naloxone à 3 des 14 personnes au cours de la fin de semaine.

La naloxone est un médicament puissant utilisé pour contrer les effets des opioïdes.