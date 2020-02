Pas de train de VIA Rail entre Toronto, Montréal et Ottawa encore ce matin

VIA Rail annule tous ses trains au moins jusqu'à 14 h, mardi, entre Toronto et Montréal ainsi qu'Ottawa et Toronto, en raison d'une manifestation.

Pour une cinquième journée consécutive, des membres de la Première Nation mohawk de la réserve de Tyendinaga bloquent la voie ferrée près de Belleville, en Ontario, en solidarité avec les Wet’suwet’en de la Colombie-Britannique qui s'opposent au projet de gazoduc Coastal GasLink.

Mardi, les trains suivants sont annulés : 40, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 51 (entre Ottawa et Toronto seulement), 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 644, 651.

VIA doit faire une mise à jour en matinée sur les départs après 14 h.

Nous sommes conscients que cette situation a un impact sur les plans de voyage de nos passagers et nous sommes désolés pour les inconvénients occasionnés , affirme la porte-parole du transporteur Marie-Anna Murat.

Elle ajoute que les clients devant voyager au cours deux prochains jours entre Toronto et Montréal et Toronto et Ottawa peuvent annuler leur billet et obtenir un remboursement complet s'ils le désirent, en se présentant dans une gare ou en composant le 1-888-VIA-RAIL (1-888 842-7245).

L'un des protestataires autochtones, Jacob Morris. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Le blocus autochtone empêche aussi les trains de marchandises du Canadien National (CN) de circuler. Le CN est d'ailleurs retourné en cour, lundi, pour tenter de faire respecter l'injonction que la compagnie avait obtenue contre les manifestants.