Encore six buts, encore une victoire pour les Flames sur la route

Les Flames ont poursuivi leur excellent travail à l’étranger avec un gain de 6-2 contre les Sharks à San José. Après un début de saison difficile sur les patinoires adverses (4-10-1), Calgary présente un dossier de 12-3-1 depuis le 23 novembre. Seulement trois équipes – Washington (20), Colorado (18) et Tampa Bay (18) – ont plus plus de victoires que Calgary sur la route.

Les Flames se sont rapidement inscrits au pointage. Milan Lucic et Tobias Rieder ont marqué à 34 secondes d’intervalle alors qu’il n’y avait pas encore cinq minutes écoulées au tableau. Les deux anciens des Oilers avaient aussi tous deux marqué samedi à Vancouver dans un autre gain de 6-2.

Rayé de la formation au cours des quatre plus récentes rencontres et lors de sept des huit dernières Zac Rinaldo a porté la marque à 3-0 en inscrivant son troisième de la saison.

Erik Karlsson a redonné vie aux spectateurs présents au Centre SAP de San José avant la fin du premier tiers.

En deuxième, les Sharks ont réduit l’écart grâce à un puissant tir de la pointe de Brent Burns, mais Mark Jankowski a redonné aux visiteurs une avance de deux buts à mi-chemin dans la période.

Matthew Tkachuk et Mikael Backlund ont aussi touché la cible en troisième.

L’effet Rinaldo

L’attaquant Zac Rinaldo disputait seulement un 14e match cette saison. Le but qu’il a inscrit en première période s’est avéré être le but gagnant. Le vétéran de 10 saisons dans la LNH aimerait jouer plus souvent, mais accepte son rôle.

Je veux tout faire pour cette équipe, car je sens que j’en fais partie. J’ai joué pour des organisations où on ne me considérait pas comme un membre à part entière parce que je ne disputais pas tous les matchs. Ici, c’est différent, l’esprit d’équipe est tellement fort.

Rinaldo a ajouté à la blague que depuis le début du voyage, les joueurs des Flames sont toujours ensemble, sauf quand vient le temps de dormir.

L’entraîneur-chef Geoff Ward a affirmé qu’il sait qu’il peut toujours faire appel à Rinaldo quand il a besoin d’ajouter une dose d’énergie au sein de la formation.

Il est un de ceux qui travaillent le plus lors des entraînements et il semble s’amuser comme s’il s’agissait de matchs. Il démontre aussi toujours une attitude positive, il aime ses coéquipiers, c’est le genre de joueurs dont une équipe a besoin. Geoff Ward, entraîneur-chef, Flames

Pas du tour du chapeau pour Lucic

Avec une récolte d’un but et deux aides, contre les Sharks, Milan Lucic présente une fiche de deux buts et trois aides en deux rencontres depuis le début du voyage. Lundi, il a distribué trois mises en échec, dont une à l’endroit du défenseur Mario Ferraro qui n’a pas plu à son coéquipier Stefan Noesen. Celui-ci s’en est pris au gros attaquant des Flames.

Le joueur des Sharks a écopé de quatre minutes pour rudesse, celui des Flames de deux minutes. Une punition majeure lui aurait permis de récolter un tour du chapeau à la « Gordie Howe », c’est-à-dire un but, une aide et un combat au cours du même match.

Quand tu jettes les gants et que tu donnes quelques coups de poing, il me semble que c’est un combat , a mentionné Lucic en riant, on peut donc dire que j’ai eu mon tour du chapeau!

Quelques notes

Le capitaine Mark Giordano manquait à l’appel pour un troisième match de suite. Travis Hamonic est allé le retrouver sur la liste des blessés. Hamonic est retourné à Calgary pour subir des tests, il s’est blessé aux côtes lors du match à Vancouver.

***

Les Flames ont profité de neuf avantages numériques, ils ont inscrit trois buts. De leur côté, les Sharks ont été parfaits avec l’avantage d’un homme, mais n’ont profité que d’une seule supériorité numérique.

***

Le voyage de quatre rencontres des Flames se terminera avec des affrontements face aux Kings de Los Angeles, mercredi, et aux Ducks d'Anaheim jeudi.