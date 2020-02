Le gala du Mérite estrien de La Tribune honore 69 lauréats

C’est un moment important où on célèbre la fierté et le succès d’une communauté , souligne Maurice Cloutier, directeur général de la coopérative de solidarité du quotidien La Tribune.

Ce sont des personnes inspirantes qui se dépassent, qui ont des réalisations importantes pour la communauté. Maurice Cloutier, directeur général de la coopérative de solidarité du quotidien La Tribune

Johanne Roby, enseignante en chimie au Cégep de Sherbrooke, est notamment reconnue pour ses recherches sur la pollution lumineuse. Photo : Radio-Canada / John Naïs

Parmi les Estriens qui ont été honorés, on retrouve notamment la patineuse de vitesse sherbrookoise Kim Boutin, qui connaît une saison exceptionnelle cette année, Colette Lemieux, responsable du Comité du verre de Saint-Denis-de-Brompton qui est à l’origine de la commission sur le recyclage du verre ou encore Jérémy Comte, ce jeune réalisateur sherbrookois dont le court-métrage Fauve a été nommé aux Oscars l’an passé.

Colette Lemieux, responsable du Comité du verre de Saint-Denis-de-Brompton, est à l’origine de la commission sur le recyclage du verre. Photo : Radio-Canada / John Naïs

Récompenser les efforts

Parmi les 69 lauréats on retrouve également Stéphane Lavallée et ses trois fils, Jérôme, Félix et Hubert, qui ont restauré et lancé des activités culturelles dans Chapelle du Rang 1, à Lac-Mégantic.

Jérôme, Félix et Hubert Lavallée ont restauré et lancé des activités culturelles dans Chapelle du Rang 1, à Lac-Mégantic. Photo : Radio-Canada / John Naïs

C’est un projet qu’on fait bénévolement depuis quatre ans. [Cette distinction] vient récompenser les efforts qu’on fait depuis quatre ans et nous prouve que le projet a un impact dans la collectivité , explique Hubert Lavallée, le cadet de la fratrie.

Benoît St-André, Patrick Jutras, Pascal Boutin et Yannick Plante, les quatre fondateurs de PMCtire, site de vente en ligne créé il y a 11 ans et qui est devenu depuis une référence canadienne en la matière, se disent également honorés et touchés par cette distinction.

Pour nous, ça représente plusieurs années d'efforts et de croissance d’entreprise, explique Pascal Boutin. Au début, on avait une idée qui était perçue comme étant un peu farfelue dans notre entourage. Avoir cette reconnaissance de la région nous porte à croire que c’était une excellente idée , continue-t-il.

Des modèles pour la communauté

C’est très important de reconnaître les leaders de notre milieu. Marie-Claude Bibeau, députée fédérale de Compton-Stanstead et ministre de l’Agriculture

Pour Steve Lussier, maire de Sherbrooke, les lauréats sont non seulement des modèles pour la ville de Sherbrooke, pour la région de la région de l’Estrie et plus largement encore.

Le chanteur Richard Séguin en prestation lors du gala du Mérite estrien de La Tribune, le lundi 10 février 2020. Photo : Radio-Canada / John Naïs

La soirée avait une saveur toute particulière alors que le quotidien sherbrookois souffle cette année ses 110 bougies et qu’elle est désormais une coopérative de solidarité.

On entreprend notre 110e anniversaire, mais on entreprend également une nouvelle vie , lance Maurice Cloutier.

Une relance qui a pu avoir lieu grâce à un soutien massif de la communauté, rappelle-t-il.