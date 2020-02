La Mauricie et le Centre-du-Québec durement touchés par la grippe cet hiver

Cette année, les deux souches d'influenza, A et B, frappent simultanément. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie et du Centre-du-Québec remarque toutefois que c’est l’influenza de souche B qui est la plus présente dans la région.

Les données de l’Agence de santé publique du Canada, pour la période qui se terminait le 1er février, indiquent que l’activité grippale pour nos secteurs est plus élevée que partout ailleurs dans la province.

La grippe frappe particulièrement la Mauricie et le Centre-du-Québec cet hiver. Photo : Agence de santé publique du Canada

Dans plusieurs écoles, on note un taux d’absentéisme élevé au cours des dernières semaines. Par exemple, l’école Immaculée-Conception, à Shawinigan, a enregistré un taux d’absences de 50 % à un certain point, il y a trois semaines. La situation s’est depuis normalisée.

Pourtant, la campagne de vaccination va bon train, selon le CIUSSSCentre intégré de santé et de services sociaux . À ce jour, 45 000 personnes se seraient faites vacciner, soit 8 000 personnes de plus qu’à pareille date l’année dernière.

Le taux de vaccination des personnes à risque est également plus élevé, d’après les données préliminaires. Les autorités de la santé soulignent que la vaccination est toujours disponible.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux estime que les souches utilisées dans le vaccin cette année correspondent à celles détectées sur le terrain. De son côté, l’Agence de santé publique du Canada publiera au cours des prochaines semaines les données sur son efficacité.

Avec les informations de Pascale Langlois