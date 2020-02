Frères Sedin : les Canucks retirent les numéros 33 et 22 

Les anciens capitaines Trevor Linden, Markus Naslund et Stan Smyl seront présents pour honorer les frères Sedin.

Plusieurs célébrations sont prévues cette semaine en leur honneur. La contribution des frères à la Ville de Vancouver et à la Colombie-Britannique seront recconnues dans le cadre d’une cérémonie avant le début du match de dimanche contre les Ducks d’Anaheim.

En 2010, les frères Sedin ont fait un don de 1,5 million de dollars pour aider à bâtir le nouvel Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique. Ils ont aussi mis sur pied The Sedin Family Foundation pour aider les familles, la littéracie et la santé des Britanno-Colombiens.

Et lorsqu’on demande aux jumeaux Sedin ce qu’ils pensent d’une semaine complète de célébrations en leur honneur :

Une semaine complète, ce n’était pas nécessaire, cela aurait pu se tenir en un seul jour! Mais c’est gentil! Henrik Sedin

Deuxième vie

Daniel et Henrik Sedin Photo : Getty Images / Christian Petersen

Henrik et Daniel Sedin affirment qu’ils ne regrettent pas leur décision de prendre leur retraite, même si beaucoup de leur ancienne vie leur manque. On s’ennuie de la camaraderie, de nos coéquipiers et des entraîneurs , raconte Daniel Sedin. Mais nous savons ce que ça demande pour être au meilleur de notre forme, tous les jours, alors nous avons choisi de partir.

Les jumeaux Sedin habitent toujours à Vancouver avec leurs familles. Ils ont plus de temps à consacrer à leurs familles et à d’autres sports.

Daniel Sedin est brigadier à l’école de son fils.

Dimanche, les frères Sedin ont participé à un demi-marathon. Daniel affirme qu’il a battu son frère par une seconde… ce que Henrik conteste vivement.

Deux frères et deux records

Les jumeaux Sedin ont été repêchés par les Canucks en 1999 Photo : La Presse canadienne / RYAN REMIORZ

Henrik et Daniel Sedin ont été repêchés en 1999.

Henrik, qui jouait au centre, a porté le numéro 33. Il a récolté 240 buts et 830 aides en 1330 matchs dans la LNH. Il détient le record d'équipe au chapitre des points.

Daniel, l'ailier gauche de son frère, a porté le numéro 22 et est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe. Il a touché la cible 393 fois et a ajouté 648 passes en 1306 rencontres.

Les frères suédois ont pris leur retraite à la fin de la saison 2018.

Les Canucks ont déjà retiré quatre numéros pour reconnaître les contributions des joueurs, soit le 12 de l'ailier droit Stan Smyl, le 19 de l'ailier gauche Markus Naslund, le 10 de l'ailier droit Pavel Bure et le 16 du joueur de centre et ancien président de l'équipe, Trevor Linden.