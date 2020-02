Des jeux vidéo pour aider les enfants atteints de troubles de motricité fine

La candidate au doctorat Anuprita Kanitkar étudie la façon dont les jeux vidéo intégrés aux exercices peuvent rendre la rééducation d’enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale plus efficace. La recherche est le fruit d'un partenariat entre l'Université du Manitoba et le Collège de Physiotherapie SDM de Dharwad en Inde.

Le but de cette approche est de rendre la rééducation plus amusante pour les enfants atteints et de les encourager à faire leurs exercices de rééducation. Ceux-ci sont souvent répétitifs et ennuyants, explique l’étudiante.

Si on demande à un enfant de tenir un stylo, de le lever et le descendre, disons, 70 fois, il apprendra rapidement à le faire, note-t-elle. Mais s’il doit le refaire deux fois par semaine, pour les 13 prochaines années, il ne va plus être très attentif à un moment , ajoute-t-elle.

Anuprita Kanitka étudie principalement la motricité fine chez les enfants, soit l’utilisation de petits muscles des doigts et des mains pour effectuer des mouvements précis et manier des objets. Elle est supervisée par le professeur Dr Tony Szturm du département de physiothérapie de l'Université du Manitoba.

Pour son étude, elle se sert d’un petit détecteur de mouvement qui fonctionne comme une souris d’ordinateur. Le boîtier peut être collé sur une panoplie d’objets du quotidien, tels une cuillère ou un stylo.

À partir de jeux vidéo téléchargés gratuitement ou à coûts très réduits - pour qu’un maximum de personnes puisse les utiliser à la maison - les enfants peuvent ensuite faire des exercices qui ciblent certains mouvements.

Le but est de rendre cette rééducation accessible à tous à la maison, dit-elle. On ne veut pas que les gens doivent aller faire leurs sessions de thérapies dans des cliniques.

De l'Inde au Manitoba, du Manitoba à l'Inde

Anuprita Kanitkar a étudié au Collège de Physiotherapie SDM, situé à Dharwad, dans le sud de l’Inde avant venir à l'Université du Manitoba où elle a complété une maîtrise en 2014.

Après avoir obtenu une première bourse d’études en 2015, elle est retournée en Inde pour trouver une équipe d’étudiants ayant terminé leur diplôme de physiothérapie et pouvant l’aider à mener à bien son étude de doctorat dans ce pays.

En Inde, l'étude qui compte 64 participants est dirigée par le Dr Sanjay Parmar. Trois participants ont également contribué aux recherches au Manitoba.

Les recherches terrain et la collecte de données pour l'étude sont terminées, Anuprita Kanitka est actuellement dans le processus d'analyse des résultats et de rédaction de sa thèse.

Elle indique que l’utilisation des jeux vidéo a fait ses preuves sur la motricité fine, et que, désormais, son équipe évalue la possibilité d’appliquer le même principe pour traiter des problèmes d’équilibre chez les enfants.