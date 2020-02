Procès Weinstein : une actrice nie les allégations d'une accusatrice

Jamais arrivé! , a laissé tomber Claudia Salinas, lundi, lors du procès pour viol à New York.

Lors de son témoignage, la semaine dernière, la mannequin Lauren Marie Young a soutenu que Claudia Salinas avait fermé la porte de la salle de bain derrière elle et Weinstein. L'accusé se serait alors déshabillé et lui aurait empoigné les seins en se masturbant. Mme Young a soutenu que Claudia Salinas était encore là dans la chambre lorsqu'elle a finalement réussi à sortir de la salle de bain.

Si j'avais fait ça, je m'en souviendrais , a répondu Mme Salinas lundi. Je ne fermerais jamais la porte à quelqu'un.

Mme Salinas, âgée de 38 ans et aujourd'hui influenceuse, a pris la barre lundi en cette troisième journée où la défense appelait des témoins, après plus de deux semaines de témoignages de la poursuite. Elle a raconté lundi qu'elle avait rencontré Weinstein en 2012 au moment où elle était une aspirante actrice, et qu'elle n'avait jamais eu de relation amoureuse avec lui. Elle a admis qu'il avait une personnalité très forte et que parfois, il n'était pas gentil avec elle.

Parmi les témoins de la poursuite, six femmes sont venues dire aux jurés que le magnat de Hollywood les avait agressées sexuellement.

Harvey Weinstein est accusé d'avoir violé une femme dans une chambre d'hôtel de Manhattan en 2013 et d'avoir agressé sexuellement une autre femme en 2006. Mais d'autres femmes, comme Lauren Marie Young, ont été appelées à la barre comme témoins par la poursuite, qui cherche à démontrer que l'accusé correspond au portrait type du prédateur sexuel. Weinstein, âgé de 67 ans, soutient que toutes les relations sexuelles étaient consenties.

Les allégations de Mme Young ont par ailleurs été incluses dans les accusations criminelles déposées contre Weinstein en Californie le 6 janvier, au moment même où s'ouvrait le procès à New York.

Colocataire d'une plaignante

Claudia Salinas a contesté aussi lundi d'autres parties du récit de Mme Young, affirmant que bien qu'ils se soient tous rencontrés au bar de l'hôtel le soir de l'agression présumée, ce n'était pas parce que Weinstein voulait la voir. Elle a également soutenu qu'elle ne se souvenait pas avoir suivi lorsque Weinstein voulait poursuivre la conversation dans sa chambre, pendant qu'il se préparait pour une remise de prix, comme Mme Young l'a allégué.

En contre-interrogatoire, elle a affirmé : Ce qui est vrai, c'est que je n'étais pas là [dans le récit de la salle de bain]. C'est peut-être arrivé, mais ça ne veut pas dire que j'étais là.

Talita Maia, une des témoins au procès de Harvey Weinstein Photo : La Presse canadienne / Seth Wenig

Les jurés ont également entendu lundi l'ancienne colocataire de la femme que Weinstein est accusé d'avoir violée. Talita Maia a déclaré que cette femme avait le producteur en haute estime - elle l'a un jour appelé son âme soeur spirituelle .

Mme Maia, une actrice brésilienne qui vivait avec la plaignante dans la région de Los Angeles, était avec elle lors du voyage à New York et a déclaré que rien ne semblait clocher quand ils ont rencontré Weinstein pour le petit-déjeuner après le viol présumé.

La plaignante a déclaré la semaine dernière qu'elle n'avait dit à personne ce qui s'était passé, mais qu'elle était assez fermée au petit-déjeuner.

Mme Maia a déclaré aux jurés qu'elle témoignait en réponse à une assignation de la défense : Je ne veux pas du tout être ici .

L'Associated Press a pour politique de ne pas publier les noms des présumées victimes d'agression sexuelle sans leur consentement explicite - ce que n'a pas fait la plaignante pour viol.