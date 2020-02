Les artistes de la cuvée 2020 des Francouvertes dévoilés

Les porte-parole du concours Laurence Nerbonne et Émile Bilodeau, ainsi que les gagnants de l’année dernière, la formation hip-hop O.G.B., étaient présents pour animer la soirée et présenter les nouveaux talents dénichés cette année.

Les 21 artistes ou formations retenus dans cette 24e cohorte des Francouvertes seront évalués par le public et par un jury formé de professionnels du milieu qui détermineront qui pourra continuer au-delà de la première ronde de sept spectacles préliminaires qui doivent se tenir chaque lundi, au Lion d’Or, du 17 février au 30 mars.

Les artistes 2020 : Mélodie Spear, Guillaume Bordel, Embo/phlébite, Ariane Roy, MoKa, Aramis, Jessy Benjamin , La Faune, Narcisse, Vendou, Petite Papa, dope.gng, Jeremy Lachance, Désarroi, La Fièvre, Kanen, thaïs, Valence, Mclean, Mille Piastres Please, Trop Belle

Ceux et celles qui récolteront la faveur du public et du jury pourront passer à la prochaine étape. Les trois demi-finales auront lieu les 13, 14 et 15 avril, et la grande finale le 4 mai au Club Soda, à Montréal.

La formation ou l’artiste gagnant se verra remettre un grand prix de 10 000 $ à l’issue du concours. Toutefois, de nombreux autres prix doivent être remis aux participantes et participants tout au long du parcours, soit en bourses ou en services (heures de studio, soutien promotionnel, spectacles rémunérés, etc.).

Des anciens et anciennes des Francouvertes ont également été invités à se joindre à la fête. Lou-Adriane Cassidy, Louis-Jean Cormier et Alfa Rococo, entre autres, donneront des prestations en ouverture de spectacles.