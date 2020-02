Un dégât d'eau qui dérange toujours après deux mois au monastère des Augustines

Même si ce sinistre est survenu il y a près de deux mois, les choses tardent à rentrer dans l'ordre dans ce bâtiment qui est en voie d'être acquis par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les occupants habituels du monastère sont donc forcés de travailler à partir de locaux temporaires.

Il y a eu tout un branle-bas de combat au monastère des Augustines à la mi-décembre. Un tuyau s'est alors rompu dans ce bâtiment attenant à l'hôpital de Chicoutimi. Comme la canalisation se trouvait au 3e étage, l'eau a d'abord commencé à s'écouler à cet endroit. Par contre, elle n'a pas tardé à gagner les sections inférieures du monastère, y compris les locaux de la Fondation de ma vie. Le personnel de cet organisme a été contraint de déménager à la vitesse de l'éclair. Avant de plier bagages, il a été témoin d'une scène plutôt préoccupante.

On voyait l'eau qui s'en venait par les plafonds. On a pu faire en sorte de rassembler le matériel et de couvrir la majorité des équipements avec des polythènes, avec des choses qu'on avait heureusement déjà sous la main. Martin Gagnon, directeur général de la Fondation de ma vie

Le directeur général de la Fondation de ma vie, Martin Gagnon. Photo : Radio-Canada

Le système électrique de la bâtisse et des équipements informatiques ont été abîmés. En outre, des planchers, des plafonds et des murs ont été endommagés par l'eau. Pour que le bâtiment retrouve son apparence normale, un vaste chantier s'annonce donc nécessaire. L'équipe de la Fondation de ma vie, celle de la Corporation de recherche et d'action sur les maladies héréditaires (CORAMH) et certains employés du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociauxCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean ignorent donc à quel moment ils pourront réintégrer leurs espaces de travail habituels se trouvant dans le monastère.

Je n'ai pas de date officielle de retour pour les organismes ou pour nos propres services. C'est certain que le retour va se faire de manière graduelle, mais je n'ai pas encore de date puisque différents scénarios sont encore en analyse présentement. Marie-Pierre Maheux, porte-parole du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

L'évaluation des coûts n'est toujours pas connue. Photo : Courtoisie

Malgré ce climat d'incertitude, le personnel de la Fondation de ma vie s'efforce de faire contre mauvaise fortune bon coeur. Actuellement, on fait un peu de camping. Nous n'avons, cependant, pas à nous plaindre des endroits où nous avons été relocalisés [sic] , a raconté Martin Gagnon.

Pour le moment, l'évaluation du coût des travaux n'a pas encore été pleinement réalisée, mais la facture promet déjà d'être salée.

Selon un reportage de Catherine Gignac