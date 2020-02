De grandes vedettes canadiennes du hockey féminin à Edmundston samedi

Tous les gens impliqués dans le hockey féminin du Nord-ouest, les parents, les jeunes joueuses et les entraîneurs sont extrêmement excités de les recevoir, lance François Poitras, un organisateur de l'événement.

Il s'agit d'une collecte de fonds, bien sûr, mais c'est aussi une façon de promouvoir le hockey féminin dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick.

Ces joueuses sont impliquées dans l'Association des joueuses de hockey professionnelles, connue sous l'acronyme anglais, PWHPA. Je suis plus excité de voir Marie-Philip Poulin et ses coéquipières que lorsque j'ai joué comme invité avec les Anciens Canadiens en novembre 2011 avec Guy Lafleur comme entraîneur, mentionne monsieur Poitras.

Certaines des joueuses invitées ont tout de même gagné une médaille d'or aux Jeux olympiques. Il est heureux de voir ces grandes joueuses prendre le temps de voyager jusqu'à Edmundston.

Surpris? Oui et non. Ces meilleures joueuses-là cherchent à développer le hockey féminin et cherchent également des occasions pour jouer. Pour nos filles du hockey, c'est un rêve de côtoyer ces vedettes et cela va augmenter leur amour pour ce sport en espérant que cela va donner la piqûre aux plus jeunes filles de s'intéresser au hockey.

François Poitras, organisateur du match à Edmundston