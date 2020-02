Le transport de pétrole est-il plus sécuritaire par train ou par pipeline?

Pour le professeur auxiliaire Jean-Thomas Bernard, du département de science économique de l’Université d’Ottawa, la réponse est simple : les pipelines sont généralement plus sécuritaires pour acheminer du pétrole.

L’équipement des trains et leurs routes ne sont pas conçus pour le transport de pétrole brut, contrairement aux pipelines qui, selon M. Bernard, contournent les zones urbaines.

On part dans l’Ouest canadien et on veut aller vers les raffineries et c’est tout , explique-t-il en parlant des pipelines. Alors que les trains, initialement, devaient aller de ville en ville, car c’était ça, leur marché.

Selon Bruce Campbell, un professeur adjoint à l'Université York et spécialiste en sécurité ferroviaire, la réflexion ne doit pas se limiter à se demander ce qui, du pipeline et du train, est plus sécuritaire pour transporter du pétrole. Il considère d’ailleurs cette question comme une fausse dichotomie .

C’est important que le moyen de transport soit sécuritaire, et on sait que les risques avec les chemins de fer sont là. Il y a toute une série de problèmes , explique-t-il.

L’un de ces problèmes est le système de supervision réglementaire, selon M. Campbell. Il ajoute que la vitesse, la volatilité [du pétrole] et l’inspection des trains sont des éléments à prendre en considération lorsque le pétrole est acheminé par voie ferroviaire.

Il salue d’ailleurs la décision du ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, d’ordonner, jeudi, une réduction de la vitesse des trains d’au moins 20 wagons transportant des matières dangereuses, pendant 30 jours.