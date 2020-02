Ce forum a pour principal objectif de mieux définir le phénomène pour mieux s’y attaquer. Selon Marie-Josée Michaud, il est capital de sensibiliser les parents et les écoles à la cyberdépendance alors que près d’un jeune sur cinq sera propice à développer des problèmes.

Au Québec, 1 % de nos jeunes adolescents auraient une problématique de cyberdépendance et 18 % seraient à risque , souligne l’intervenante. Attention toutefois à ne pas conclure à un trouble de cyberdépendance trop rapidement.

Cyberdépendance est un terme qui est souvent utilisé à mauvais escient. Souvent, sur le terrain, on va réaliser que les gens font une mauvaise utilisation d'Internet, font une trop grande utilisation d'Internet, mais tous ne sont pas cyberdépendants. Tous n'ont pas une problématique qui requiert une intervention de traitement de forte intensité comme ce qu'on offre ici.

Dans sa définition du trouble du jeu vidéo , reconnu depuis 2014, l’Organisation mondiale de la santé identifie trois principaux symptômes : la perte de contrôle quant au temps passé devant l’écran, une négligence des activités quotidiennes comme l’hygiène, l’alimentation ou le sommeil causé par les jeux vidéo et un impact sévère sur les activités personnelles, familiales et sociales.

Les jeunes qui suivent des traitements pour la cyberdépendance, relate Marie-Josée Michaud, sont vraiment en perte de contrôle au niveau de l’utilisation d’Internet .

Le ministre délégué à la Transformation numérique, Éric Caire, rappelle que son fils a dû être traité en cyberdépendance. Son exemple illustre comment il peut être parfois difficile pour les parents de s’apercevoir du problème de leur enfant.

Quand un enfant se lève la nuit pour consommer son jeu et que vous ne vous en rendez pas compte, vous n’avez pas de moyens de contrôler ça , relate le ministre.

Les parents ne sont pas outillés. On ne connaît pas cet univers-là et je pense que l'école peut nous aider là-dedans en acquérant un certain niveau de sensibilité et d'expertise dans le domaine.

Éric Caire, ministre déléguée à la Transformation numérique