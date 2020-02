Un nouvelle aide à la rénovation pour garder les logements abordables à Montréal

Ce programme, qui remplace l’ancien programme de rénovations résidentielles majeures, qui n’avait pas été modifié depuis 20 ans, a été mis au goût du jour pour mettre de l’avant la transition écologique et surtout permettre aux Montréalais de continuer à vivre dans des logements loués à un prix raisonnable.

C’est pourquoi seuls les immeubles dont le tiers des loyers est jugé abordable, c'est-à-dire sous le loyer médian de l'arrondissement où il se trouve, pourront y être admissibles.

De plus, lors des rénovations, les locataires devront pouvoir demeurer sur place, déménager dans le même immeuble ou être dédommagés, mais, surtout, ne devront pas être évincés.

Les subventions pourront atteindre 14 000 $ par logement, jusqu'à un maximum de 500 000 $ par bâtiment.

La Ville prévoit qu'annuellement 70 immeubles, pour un total de 700 logements, pourront bénéficier de la subvention, soit un investissement de quelque 3,5 millions de dollars , a indiqué lundi la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Par ailleurs, les changements apportés aux immeubles devront remplir certaines exigences écologiques : un changement du système de chauffage devra se faire du mazout à l’électricité, les nouvelles fenêtres devront posséder la marque Energy Star, et les nouveaux toits devront être constitués de membranes blanches pour éviter les îlots de chaleur.

Le programme sera accessible dans tous les arrondissements, contrairement au précédent qui visait plutôt les quartiers centraux.

Il doit également allouer un montant beaucoup plus important qu’auparavant, puisque c’était plutôt 800 000 $ qui étaient accordés chaque année aux propriétaires pour les rénovations majeures.

Toujours dans le but de garder les loyers abordables, Valérie Plante a aussi souligné aux propriétaires que les subventions qu’ils recevront ne devront pas être comptabilisées pour calculer leurs futures augmentations de loyer (qui se basent entre autres sur le coût des améliorations de l’immeuble chaque année).

Les locataires seront donc informés du montant total des travaux effectués, du montant de la subvention et de leurs recours possibles à la Régie du logement en cas de désaccord sur l'augmentation de loyer.

Si une éviction ou un loyer trop élevé venait à leur être imposé dans les trois ans suivant les travaux, la Ville dit qu’elle exigera le remboursement de la subvention au propriétaire concerné.

On est là pour vous aider, mais on vous checke aussi. Vous avez des responsabilités. Et la question de l'abordabilité, on y tient mordicus, on ne va pas négocier là-dessus.

La mairesse Valérie Plante