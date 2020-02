Le policier qui aurait été bousculé par le président des Raptors le poursuit

L'affrontement entre Masai Ujiri et le policier s'est produit quelques instants après le dernier sifflet de la partie, alors que le président des Raptors se précipitait sur le terrain pour célébrer avec son équipe.

Les autorités affirment que Masai Ujiri a essayé de passer devant l'officier, mais que celui-ci l'a arrêté parce qu'il n'a pas vu ses papiers d'identité sur le terrain, ce qui a mené à une altercation.

La vidéo de l'incident ne retrace pas toute la séquence des événements, mais à la suite d'une longue enquête, le bureau du procureur du comté d'Alameda a décidé en octobre dernier de ne pas porter d’accusations contre Masai Ujiri.

Cela n'a pas empêché Alan Strickland, le policier impliqué dans la confrontation, d’intenter une poursuite contre le président des Raptors de Toronto.

Détresse émotionnelle et physique

La poursuite qu’a intentée Alan Strickland prétend que Masai Ujiri l'a frappé au visage et à la poitrine avec ses poings.

La poursuite, déposée la semaine dernière en Californie, allègue que le policier a été blessé physiquement et qu'il a subi une grave détresse émotionnelle et physique à la suite des événements.

Dans les jours qui ont suivi le match, un avocat représentant Alan Strickland a déclaré que celui-ci avait subi une commotion cérébrale et une blessure à la mâchoire qui l'a obligé à prendre un congé médical.

Alan Strickland poursuit également l'organisation des Raptors, Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE) et la NBA, en faisant valoir que les organisations savaient, ou auraient dû savoir que Masai Ujiri avait une prédisposition et une propension à la violence physique .

Le procès ne dit pas combien le policier réclame, mais précise qu'il s'agit de plus de 75 000 dollars américains. Alan Strickland demande également des dommages-intérêts punitifs et de l'argent pour couvrir les frais médicaux et la perte de salaire associé à l’incident.

L'épouse de Alan Strickland, Kelly, est également citée comme plaignante dans l'affaire.

Un porte-parole de MLSEMaple Leaf Sports and Entertainment a déclaré que l'organisation vient d'être informée de la plainte et a affirmé ne pas vouloir émettre de commentaire à ce sujet.

Masai Ujiri avait exprimé son soulagement après avoir été blanchi l'automne dernier. Bien que ces derniers mois aient été difficiles en attendant une décision sur cette affaire, je comprends la nature du processus et j'apprécie les efforts de toutes les personnes impliquées , avait déclaré le président des Raptors à l'époque.

Masai Ujiri s'est récemment rendu en Afrique aux côtés du premier ministre canadien Justin Trudeau.

Sur le terrain, les Raptors tentent de prolonger leur série record de 14 victoires consécutives à Toronto lundi soir, en affrontant les Timberwolves du Minnesota.