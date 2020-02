Mettre les produits régionaux du Nord de l’Ontario à l’honneur

La quatrième édition du Jour de l’agriculture canadienne est axée sur le renforcement de la relation entre les consommateurs et les producteurs.

Pierre Bélanger, de la ferme Bison du Nord à Earlton, dit qu’il travaille à cet objectif depuis près de 20 ans. Il est notamment impliqué dans la présentation de la Foire gourmande de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-est ontarien.

La mission de l’événement annuel est de faire la promotion de l’industrie agroalimentaire en région et de mettre les produits en valeur afin d’inciter les consommateurs à acheter plus localement.

C’est quelque chose qui est en croissance. Je pense qu’à force de travailler à ça, il y a tout un mouvement d’achat local et de production locale qui est vendue directement aux consommateurs.

M. Bélanger souligne la relance de marchés de fermiers dans plusieurs communautés, qui va de pair avec l’établissement de nouveaux producteurs.

Plusieurs restaurants du Nord font également la promotion de leur utilisation de produits régionaux.

Mais des producteurs vendent aussi leurs produits dans le sud de la province et au Québec, comme c’est le cas pour Bison du Nord.

Il peut être important pour ces producteurs d’obtenir des certifications, car il s’agit alors de clients qui ne connaissent pas directement leur entreprise.

Bison du Nord a obtenu des certifications en lien avec le bien-être animal et le fait que leurs bêtes sont nourries à l’herbe.

Il fallait le faire pour garantir à nos consommateurs que nos produits sont sains, qu’ils sont élevés selon des valeurs environnementales, de salubrité et de bien-être animal , affirme Pierre Bélanger.

Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politiques agroalimentaires à l'Université Dalhousie.

Le premier objectif du Jour de l’agriculture est de permettre aux consommateurs de mieux comprendre le secteur, selon Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire de science analytique en agroalimentaire à l’Université Dalhousie à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Le clivage entre les centres urbains et le monde rural est de plus en plus évident à mon avis, ce qui mène à de la discorde au niveau des politiques agroalimentaires.

Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire de science analytique en agroalimentaire à l’Université Dalhousie