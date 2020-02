Violence conjugale : des maisons d'hébergement qui sauvent des vies

Les nombreux cas de féminicides au Québec ces dernières semaines ravivent de douloureux souvenirs pour certaines femmes hébergées dans les maisons pour femmes victimes de violence conjugale de la région. À la Maison l'Équinoxe de Ville-Marie, par exemple, on accueille chaque année plus de 50 femmes victimes de violence. Témoignage d’une d’entre elles.

Le soutien qu’elles apportent, c’est tellement précieux, ça vaut tout l’or du monde , affirme avec conviction celle que nous appellerons Marie.

Elle raconte ainsi le séjour qu’elle a vécu à la Maison d’Hébergement l’Équinoxe. Un arrêt obligatoire qui a complètement changé le cours de sa vie.

Si je ne les avais pas eues [les intervenantes], je ne sais pas je serais où , dit-elle les yeux mouillés par l’émotion.

Marie, son histoire

Marie s’est retrouvée au cœur d’une relation amoureuse difficile, « toxique » pour reprendre ses mots. Elle dit avoir été victime de violence physique, psychologique et sexuelle pendant plusieurs mois.

J’ai appris beaucoup de choses ici qui m’ont fait réaliser que je vivais de la violence conjugale. Tout est subtil, tu ne t’en rends pas compte au début. Après tu te fais rabaisser, contrôler de plusieurs manières. Ce que moi j’ai trouvé difficile, c’est que j’avais mes enfants à travers ça qui avaient besoin de maman. J’étais pris entre mon rôle de conjointe et mon rôle de mère. J’ai perdu le contrôle. Parce que je ne voulais pas voir que j’en étais rendue là, parce que j’avais honte , avoue-t-elle.

Elle a porté plainte à plusieurs reprises, mais revenait toujours vers son agresseur, jusqu’au jour où, pour sa sécurité, on l’a amenée à la Maison d’Hébergement L’Équinoxe. Moi je ne voyais pas que j’étais rendue à l’homicide. Pourtant, avec du recul aujourd’hui, je réalise que j’aurais pu être en danger , ajoute-t-elle.

Ce dépliant explique ce qu'est le cycle de la violence conjugale. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Dans ce refuge pour femmes et enfants, elle a passé plus de six semaines à essayer de comprendre ce qu’elle vivait. On m’a obligée à venir ici. Au début j’étais fâchée, insultée. J’ai pleuré. C’est moi normalement qui aide les autres. Puis, elles m’ont dit que j’étais merveilleuse, que j’avais le droit de me choisir. Ça a été un cheminement incroyable. J’ai compris ce que c’était un cycle de violence conjugale. Je ne savais pas que ça se passait comme ça , raconte Marie.

Malgré la dénonciation et les recours devant les tribunaux, les derniers mois ont été difficiles pour Marie. Pour elle, le combat n’est pas terminé. Sa famille s’est éloignée, elle a perdu la garde de ses enfants.

Malgré tout, Marie demande aux femmes de dénoncer. J’ai vraiment vécu quelque chose de gros et il y a encore des impacts dans ma vie de ce que j’ai vécu avec cette personne-là. Il y a sûrement des femmes dans la même situation que moi qui se disent qu’elles n’ont pas besoin d’aide, que ça va se régler.

Ce que je veux dire, c’est que toutes les femmes devraient se donner le droit de se choisir. De se dire qu’elles en valent la peine et d’aller chercher l’aide dont elles ont besoin. Marie

L’Équinoxe : un toit pour les femmes

Au Témiscamingue, les huit places disponibles à la Maison d’Hébergement l’Équinoxe sont pratiquement toujours occupées par des femmes et leurs enfants.

Malgré tout, la porte n’est jamais fermée comme l’explique la coordonnatrice, Stéphanie Coutu. On les rassure en leur disant qu’elles ne sont pas seules. Qu’il y a des organismes pour elles et qu’on va les croire. Malheureusement, particulièrement au Témiscamingue, parce que les gens se connaissent, les gens émettent des doutes. Si j’avais un conseil à donner, c’est de croire les femmes. Elles sont déjà dans une situation de vulnérabilité, souvent isolées. Donc quand elles essaient de percer ce silence-là, les croire, donner la main, orienter vers les bonnes ressources, c’est vraiment ça. Et surtout, ne pas juger , conseille l’intervenante.

Les femmes et leurs enfants victimes de violence du Témiscamingue sont accueillies à la maison l'Équinoxe. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

La médiatisation des nombreux cas de féminicides au cours des derniers mois alimente les conversations à l’intérieur de la maison d’hébergement.

Tout ce qui se passe au Québec a forcément des répercussions ici au Témiscamingue. Dans le sens où la violence conjugale, ce n’est pas juste dans les grands centres. On en parle de plus en plus, mais les femmes avaient peur avant, ont peur maintenant et malheureusement auront peur encore. C’est pour ça que les organismes sont là pour les aider et les soutenir , soutient Stéphanie Coutu.

La Maison d’Hébergement l’Équinoxe est ouverte 7 jours par semaine, 24 heures par jour.