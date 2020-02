Le CISSS de la Gaspésie demande une révision de la politique des déplacements des usagers

Le centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie demande au ministère de la Santé et des Services sociaux de revoir sa politique d’aide financière destinée aux usagers qui doivent se déplacer pour obtenir des soins de santé.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , qui gère le programme, souhaite qu'il soit amélioré. Des citoyens et des élus y voient un frein à l'accès aux soins.

Compte tenu de l’étendue du territoire, de la situation socio-économique de la population et du manque d’infrastructures de transport collectif, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux juge que les critères ne répondent plus à la réalité des usagers.

Le Centre intégré de santé de la Gaspésie demande au Ministère que soient doublés les montants qu’il accorde pour le remboursement des frais d’essence, que la somme versée pour l’hébergement soit haussée de 30 % et que le montant versé à l’accompagnateur passe de 20 $ à 28,40 $. Une première demande a été déposée au Ministère l’automne dernier.

Elle a été revue lors du dernier conseil d’administration afin notamment de demander la suppression de la règle selon laquelle une aide financière est accordée seulement si le patient doit parcourir plus de 200 kilomètres pour recevoir des soins.

Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts (archives) Photo : Radio-Canada

L’abolition de la règle du 200 km permettrait notamment de payer une partie des frais de transport d’une personne de Gaspé qui doit se rendre à Chandler pour rencontrer un spécialiste ou pour subir un examen ou un traitement.

Adjoint à la direction des services multidisciplinaires au Centre intégré de santé et de services sociaux, Jean-François Sénécal, fait valoir que la politique du ministère n’a pas été revue depuis 2012. De plus, ajoute-t-il, les montants d’aide sont demeurés presque les mêmes qu’en 1997, au moment la politique était mise en place.

Un patient utilise un appareil d'imagerie TEP au CHU de Québec Photo : Radio-Canada / Etienne Bourgault

Selon le porte-parole du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , même s'il ne s’agit pas d’un programme de remboursement, la portion financée par le gouvernement n’a pas cessé de diminuer au fil des ans. Ça demeure de l’aide financière, mais on sait que les coûts ont augmenté depuis cinq, dix, quinze, vingt ans et les montants d’aide financière prévus dans la politique n’ont pas suivi , relève Jean-François Sénécal.

Selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , il arrive même que des gens refusent ou reportent un traitement faute d’avoir les ressources financières nécessaires pour se déplacer.