Près de 6 millions $ pour favoriser l’activité physique au travail

Ces projets sont financés par le Programme d’aide financière aux entreprises en matière d’activités physiques (PAFEMAP). Ce programme vise à aider les entreprises à se doter d’infrastructures sportives.

Ça peut être du matériel, mais aussi des infrastructures, dont l’aménagement d’un gymnase. Ça peut être aussi pour des initiatives, des cours en groupe, des gens qui viennent donner des séances d’entraînement. Donc toutes les choses qui font la promotion des saines habitudes de vie et qui donnent aussi des occasions pour les employés de bouger , énumère la ministre déléguée à l’Éducation et à la Condition féminine, Isabelle Charest.

À l’échelle nationale, ce sont 228 petites et moyennes entreprises qui pourront bénéficier de ce montant. En Mauricie, un peu plus d’un demi-million de dollars seront investis dans 22 projets, dont près de la moitié sont à Trois-Rivières.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, note qu’avec la rareté de main-d’œuvre, les entreprises doivent faire preuve de créativité et trouver des solutions innovantes pour augmenter leur attractivité et leur taux de rétention.

La productivité est accrue quand les employés sont en santé. Et pour les entreprises, c’est une façon de mieux recruter, de mieux retenir et de mieux attirer la main-d’oeuvre, donc c’est bénéfique pour tout le monde Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Les ministres provinciaux ont aussi annoncé qu’un deuxième appel de projets sera lancé au printemps pour financer plus d’initiatives qui permettent de favoriser la pratique d'activités physiques.

Les entreprises qui désirent soumettre leur projet ont du 1er avril au 15 mai prochain pour le faire.