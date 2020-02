Réglementation de transport des veaux : sursis pour les producteurs

Le nouveau règlement controversé, qui limite à 12 heures consécutives la période sans alimentation, abreuvement et repos des jeunes ruminants, entrera en vigueur le 20 février comme prévu.

Toutefois, durant les deux premières années de son application, l'Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) « concentrera ses efforts d’application de la loi sur la promotion de la conformité au moyen de mesures d’éducation et de sensibilisation », plutôt qu’à sanctionner les fautifs.

L’ ACIAAgence canadienne d’inspection des aliments précise tout de même, dans un courriel envoyé à Radio-Canada, avoir « la discrétion d’appliquer de manière appropriée ces exigences [...] pour prévenir les situations néfastes au bien-être des animaux et intervenir ».

Les producteurs laitiers et bovins du Québec dénoncent la nouvelle réglementation de l’ ACIAAgence canadienne d’inspection des aliments , car le trajet entre Saint-Hyacinthe, où de nombreux veaux laitiers mâles sont vendus à l'encan à des fins d'engraissement, et les fermes situées en régions éloignées dépasse la limite de 12 heures.

Des acheteurs potentiels évaluent le veau qui leur est présenté à l’encan de Saint-Hyacinthe. (archives) Photo : Radio-Canada

On pensait réussir à faire changer le règlement, admet le directeur de l’Union des producteurs agricoles Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Guy Gallant. Ce qu’on a gagné, c’est plutôt un genre de moratoire sur les sanctions pénales pour deux ans .

Le président des Producteurs de bovins du Québec, Claude Viel, continue d’exiger la modification du règlement. C ’est un dossier qui est très important pour l’avenir de la mise en marché des bovins au Québec , croit-il.

M. Viel peine toujours à comprendre sur quelles conclusions scientifiques s'appuie Ottawa pour imposer une limite de 12 heures. Selon lui, le gouvernement fédéral n'a pas attendu les conclusions de ses propres études en cours sur le bien-être animal, avant d'édicter une nouvelle réglementation.

Si on ne modifie pas le règlement, dans deux ans on va avoir exactement le même problème qu’aujourd’hui. On ne rapetissera pas le Québec d’ici deux ans. Claude Viel, président des Producteurs de bovins du Québec

Nous, précise M. Viel, on n’a aucun problème à trouver des façons pour améliorer le confort des animaux dans le transport. On est capable de se pencher là-dessus, il y a des aménagements qu’on peut faire, il y a des circuits qu’on peut modifier, mais la distance va toujours rester la distance.

À partir du 20 février, les veaux ne pourront passer plus de 12 heures sans alimentation, eau et repos. La réglementation prévoit aussi une période de huit heures de repos après cet intervalle. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Claude Viel espère tout de même que la période transitoire mise en place par Ottawa permettra une révision réglementaire.

Si le gouvernement garde la ligne dure et ne veut modifier aucun point dans son règlement, on ne sera pas plus avancé , croit M. Viel.

Des tests et des ajustements

L'Union des producteurs agricoles (UPA) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, responsable du transport des veaux laitiers gaspésiens vers le Bas-Saint-Laurent, prévoit tester différentes façons d'organiser les déplacements des veaux laitiers durant la période transitoire de deux ans.

Le directeur de l'Union des producteurs agricoles Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Guy Gallant (archives) Photo : Radio-Canada

Tout le monde cherche une solution, explique le directeur Guy Gallant. Premièrement, on va peut-être changer nos façons de transporter pour être plus rapide, avec une meilleure coordination ou en subdivisant le transport par secteur. On est à réfléchir. Il y a des choses qui vont être essayées.

Les deux ans de transition ne seront pas de trop, parce que c’est un monde qui est complexe et on n’a pas le contrôle sur tout. Guy Gallant, directeur de l’UPA Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Déjà, la Coopérative Encans animaux BSLBas Saint-Laurent du Bic, où transitent les veaux laitiers gaspésiens destinés à l’engraissement, a déjà ajusté certaines de ses pratiques.

La Coopérative a imposé que tous les transporteurs débarquent les animaux sur son site avant 14 h, afin de limiter les délais de transport, en plus de livrer directement les veaux aux fermes d’engraissement du groupe Délimax depuis novembre.