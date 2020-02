Revivre les Jeux olympiques de Vancouver dix ans plus tard

Le 12 février 2010, la flamme olympique illuminait pour la première fois le ciel de Vancouver pour lancer les 21e Jeux olympiques d’hiver. Pour souligner le 10e anniversaire de ce grand événement qui a modifié le visage de la Ville, les autorités municipales organisent une dizaine d'événements communautaires. Il y en aura pour tous les goûts, allant du patinage au curling en fauteuil roulant en passant par l’échange d’épinglettes.

Ces événements se dérouleront notamment aux centres communautaires Hillcrest, Creekside et Trout Lake ainsi qu’à la patinoire de Killarney. Ces infrastructures ont d’ailleurs été construites à l’occasion des Jeux de 2010.

Les Jeux olympiques et paralympiques de 2010 ont été un formidable catalyseur de changement au sein de notre communauté , a déclaré, dans un communiqué, Kennedy Stewart, le maire de Vancouver.

Ces célébrations nous réuniront une fois de plus et nous rappelleront que la fierté communautaire, l'inclusivité et l'inspiration que les Jeux ont apportées à Vancouver sont toujours avec nous aujourd'hui.

Kennedy Stewart, maire de Vancouver