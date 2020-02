Un don anonyme de 200 000 $ à la clinique SABSA

En posant ce geste, je souhaite inciter d’autres donateurs à contribuer à ce modèle. Il est essentiel de soutenir ceux et celles qui se dévouent au quotidien pour donner accès à des soins aux personnes désaffiliées du système , a commenté la donatrice qui souhaite conserver l’anonymat.

À la fondation SABSA, la chargée de projet Emmanuelle Lapointe souligne qu’il s’agit du don le plus important d’un particulier à la clinique.

Bien que SABSA cherche depuis plus d’un an à déménager dans de plus grands locaux, l’argent reçu servira plutôt à assurer le maintien des services déjà offerts.

On a besoin d’avoir un fonds qui va nous permettre, à plus long terme, de pouvoir fonctionner. Il ne s’agit pas d’élargir avec de nouveaux services, c’est vraiment de supporter ce qu’on fait déjà , précise Emanuelle Lapointe.

On a été enchanté. C’est sûr qu’on était réjoui. Ç’a été une surprise qu’on n’attendait pas. Emmanuelle Lapointe, chargée de projet à la Fondation SABSA

À l’été 2019, le gouvernement du Québec a octroyé une subvention de 420 000 $ sur trois ans à la clinique de proximité. La Fondation souligne que ce montant couvre à peine la moitié des dépenses annuelles.

La clinique SABSA offre des services à plus de 3000 patients qui habitent principalement dans les quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur.

Les utilisateurs de la clinique sont principalement des personnes vulnérables qui ne fréquentent pas les services de santé traditionnels. Il n'y a aucun médecin sur place et tous les services sont offerts par des infirmières.