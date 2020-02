Éric Le Bel croit ainsi que sa cliente pourra réintégrer son poste de directrice plus rapidement, maintenant que Liz Gagné voit son poste de présidente abolie. Chantale Cyr a été congédiée illégalement par le conseil des commissaires et Liz Gagné a joué un rôle clé dans la stratégie de harcèlement de sa cliente, selon un jugement du Tribunal du travail.

C’est une très très bonne nouvelle parce que la harceleuse en chef, parce que c’est comme ça que je l’appelle, n’étant plus là, n’ayant plus de pouvoir, ça rend beaucoup plus évident son retour, parce que là elle peut revenir sans avoir la crainte d’être harcelée de nouveau. Bon débarras.

Éric Le Bel, avocat de Chantale Cyr