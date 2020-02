Un évêque saskatchewanais recommande le film « Les deux papes »

Réalisé par Fernando Meirelles, le film « Les deux papes » est actuellement diffusé sur Netflix. Il met en scène Benoît XVI (Anthony Hopkins) et François (Jonathan Pryce), deux hommes qui tissent une amitié malgré leurs différences. Leur relation évolue au même moment où l’Église catholique est plongée dans une série de scandales.

Pour Mgr Albert Thévenot, le réalisme du film est frappant, mais attention, dit-il, parce que « c’est un film d’Hollywood, pas un documentaire ».

C’est tout de même très bien fait [...] on en arrive à une conclusion qui semble être la réalité.

Bien qu’il s’agisse avant tout d’un portrait des deux papes, les scandales qui secouent l’Église, comme les abus sexuels sur mineurs, sont abordés dans le film. Les enjeux sont « bien présentés », particulièrement le célibat des prêtres, note Mgr Thévenot.

« On voit les deux côtés du célibat, c’est-à-dire comment il est une condition pour servir, mais aussi comment on remet ça en question, aujourd’hui, pour voir une autre façon de servir en étant un homme marié », dit-il.

L’évêque a aussi apprécié l’essence du film, qui est de construire des ponts. « On voit comment deux hommes à l’opposé l’un de l’autre arrivent à s’entendre et même à s’appuyer dans leurs expériences de vie », note-t-il.

Même si les deux personnages sont résolument différents, le film prouve que les réconciliations sont possibles. Ce message transcende l’Église, selon Mgr Thévenot.

La discussion est très intéressante. Ce que ça dit : malgré notre opinion sur différentes choses, on peut apprendre à s’entendre avec l’autre et à respecter l’autre dans ses opinions et ses différences.

Mgr Albert Thévenot, évêque du diocèse catholique de Prince Albert