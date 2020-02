La STS rénove ses installations et tend vers le vert

Actuellement, remplir les autobus de carburant coûte annuellement 2 millions de dollars à la STS et demande beaucoup d’entretien, selon le président.

Environ 43 % des gaz à effets de serre (GES) viennent du transport, si on peut réduire la trace environnementale, ça va faire en sorte que les gens vont encore plus adhérer au transport en commun. Marc Deneault, président de la Société de transport de Sherbrooke

Pour y parvenir, la Société de transport entend y aller de manière graduelle. C’est pourquoi elle procédera à l’achat de premiers véhicules électriques cette année, mais à compter de 2023, l’ensemble des autobus commandés le seront.

En 2025, tous les autobus qui seront livrés seront électriques , avance M. Denault.

Alors, si la STS qui possède une flotte d’une centaine d’autobus fait l’acquisition de 5 à 6 véhicules par année, le complet virage vert devrait s’effectuer d’ici 15 à 20 ans.

Garage modernisé et agrandi

Différents dignitaires, dont la députée de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau, la députée de Sherbrooke, Élisabeth Brière et le maire de la Ville de Sherbrooke, Steve Lussier, se sont réunis lundi matin pour inaugurer l’agrandissement du garage situé sur la rue Cabana.

Tous les autobus de la STS peuvent désormais être stationnés à l'intérieur du garage et le garage est maintenant éclairé de lumière naturelle combinée à un éclairage à DEL. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Ces importants travaux, au coût de plus de 6 millions de dollars, permettent notamment le stationnement intérieur de tous les autobus et comprennent une modernisation des secteurs de la carrosserie et des pneus.

Un nouveau laveur automatique a également été ajouté.

Cette modernisation a en partie été rendue possible grâce aux investissements des différents ordre de gouvernement. Steve Lussier espère que ce coup de pouce continuera de se manifester sous différentes formes au cours des prochaines années.