Dévoilement surprise par Samsung du téléphone pliable Galaxy Z Flip

La publicité de 30 secondes ne révèle pas grand-chose sur le téléphone, mais quelques-unes de ses fonctionnalités et caractéristiques sont mises en valeur. On voit par exemple qu’il s’agit d’un téléphone qui se plie à la verticale, comme les téléphones à clapet d’antan, et qu’il sera offert en au moins deux couleurs : noir et mauve.

Le Galaxy Z Flip a un tout petit écran, à peine plus gros que son module de caméras, qui est visible lorsque le téléphone est plié. Dans la publicité, on y voit le nom d’un contact qui appelle.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le petit écran du Galaxy Z Flip est accessible lorsque le téléphone est plié. Photo : Capture d'écran YouTube

Une phrase en petits caractères apparaissant dans la publicité fournit également une bribe d’information fort pertinente : vous pourriez apercevoir un pli au centre de l’écran principal, chose qui est une caractéristique naturelle de l’écran . C’est une caractéristique que partage le Galaxy Z Flip avec l’autre téléphone pliable de Samsung, le Galaxy Fold.

On voit également des Galaxy Z Flip posés sur une surface plane et ouverts à 90°. Il semble que le téléphone s’adapte pour ce mode d’utilisation, qui sert entre autres à placer des appels vidéo, selon ce qui est montré dans la publicité.

Plus Razr que Galaxy Fold

Alors que le dernier téléphone pliable de Samsung se plie à l’horizontale et déploie un écran de la taille d’une tablette, le Galaxy Fold se plie à la verticale et a un écran de taille plutôt moyenne.

Le Galaxy Z Flip ressemble donc davantage au Razr, le téléphone pliable qu’offre Motorola depuis la semaine dernière aux États-Unis, qu’à son prédécesseur.

Selon les rumeurs qui courent depuis quelques mois déjà, le Galaxy Z Flip coûterait d’ailleurs exactement la même chose qu’un Razr : 1500 $US. C’est un prix moins élevé que le Galaxy Fold (1980 $US), mais significativement plus élevé que des téléphones ultra haut de gamme à écran non pliable comme l’iPhone 11 Pro Max et le Samsung Galaxy Note 10 +, qui coûtent tous deux 1100 $US.

Samsung Galaxy Unpacked

La publicité indique que davantage de détails au sujet du Galaxy Z Flip seront dévoilés le mardi 11 février à la conférence Galaxy Unpacked.

Selon plusieurs spécialistes de l’industrie, Samsung devrait y présenter les trois nouveaux téléphones de sa famille de produits Galaxy S, qui seraient nommés S20, S20+ et S20 Ultra. Oui, il semblerait que Samsung passera du Galaxy S10 au Galaxy S20, tout comme Apple qui est passé de l’iPhone 8 à l’iPhone X.

La conférence est prévue pour 14h HNE. D’autres produits, comme de nouveaux écouteurs boutons sans fil Galaxy Buds ou une nouvelle montre intelligente Galaxy Watch, pourraient aussi être dévoilés.