Des chiens pour lutter contre les dégâts des oies dans un parc

Selon le directeur des parcs et des services récréatifs de la Ville, Paul Anthony, la prolifération des oies cause d’importants problèmes d’entretien au parc Lakewood. Les oies y laissent beaucoup d’excréments et se nourrissent de l’herbe du parc, note-t-il.

Il y a du désordre partout. C’est un parc de 230 000 mètres carrés, plus 16 000 autres mètres carrés juste au bord de l’eau, donc il y a un grand espace qui comprend de l’eau et de la verdure et elles aiment ça. Paul Anthony, directeur des parcs et des services récréatifs de la Ville de Tecumseh

M. Anthony ajoute que les employés municipaux responsables de l’entretien des parcs ont essayé de se débarrasser des oies de plusieurs manières, sans succès.

Les chiens à la rescousse

Apollo, Archer, Aura, Brigid, Celeste et Evelyn, les six border collies dont la Ville de Tecumseh vient d’acheter les services, pourraient être la solution au problème.

Les chiens appartiennent à l’entreprise de Leamington Caora Border Collies et sont spécifiquement entraînés pour pourchasser les canards et les oies.

L’une de leurs dresseuses, Lindsay Logsdon, explique que le comportement des border collies, qui imitent les prédateurs sauvages , diffère de celui des autres races de chiens.

C’est pour cela que [les border collies] sont de bons chiens de berger. Les moutons sont vraiment intimidés par leur langage corporel et acceptent d’être dirigés par eux. La même chose se produit avec les oiseaux. Lindsay Logsdon, dresseuse de border collies

Le positionnement du corps des border collies les aide aussi à se démarquer des autres animaux domestiques que pourraient amener les visiteurs du parc Lakewood, selon Mme Logsdon.

Les oies sont très habituées aux animaux domestiques des gens. Elles les voient partout où elles migrent, surtout dans les parcs. Aussitôt que les oiseaux prennent leur envol, les animaux domestiques retournent rejoindre leur maître. Donc les oies apprennent à les ignorer , souligne-t-elle.

Selon leur maîtresse, la qualité principale des border collies est qu'elles sont capables d'avoir l'air menaçant envers les oiseaux. Photo : CBC/Sanjay Maru

L’initiative de la Ville de Tecumseh durera trois mois. La Ville en évaluera les résultats par la suite pour déterminer si elle devrait être poursuivie ou non.

Avec les informations de Sanjay Maru de CBC News