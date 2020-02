Fermeture d’urgences la nuit : «Il va y avoir des morts», prédit un intervenant

Le gouvernement de Blaine Higgs et les réseaux de santé, selon plusieurs sources, s’apprêtent à annoncer mardi que les salles d’urgence des hôpitaux de Caraquet, Grand-Sault, Sainte-Anne-de-Kent, Sussex, Sackville et Perth-Andover seront fermées la nuit.

Le groupe Action H a organisée un rassemblement devant l’hôpital de Caraquet, lundi matin. Louise Blanchard et le Dr Hubert Dupuis, respectivement vice-présidente et président de l’organisme Santé égalité en français, étaient présents. Presque tous les conseillers municipaux de Caraquet ainsi que les députés libéraux de Caraquet, Isabelle Thériault, et d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, étaient aussi présents.

Louise Blanchard a lancé un cri du coeur pour le maintien des services.

On ne peut pas se permettre de fermer l’urgence de Caraquet et des autres hôpitaux aussi, surtout Caraquet, je crois, parce qu’on a 12 lits en haut. Ça prend un médecin la nuit , a souligné Louise Blanchard.

Le Dr Hubert Dupuis s’est porté à la défense des petits hôpitaux en milieu rural.

Si le ministre de la Santé et le premier ministre et son gouvernement veulent sauver de l’argent dans le système de santé, c’est le temps qu’ils aillent couper dans les gros hôpitaux anglophones qui ont des services en double et en triple. Laissez les petits hôpitaux communautaires comme celui de Caraquet tranquilles , a lancé Hubert Dupuis sous une salve d’applaudissements.

En entrevue à Radio-Canada plus tôt lundi matin, le Dr Dupuis n’a pas mâché ses mots pour défendre les services d’urgence de nuit.

C’est très important. On a déjà les urgences des gros hôpitaux qui débordent. Si tu fermes des urgences la nuit, tu vas avoir davantage de patients dans tes corridors, davantage de patients dans tes hôpitaux, et il va falloir que les gros hôpitaux absorbent les patients qui normalement auraient été la nuit dans les petits hôpitaux ruraux francophones. Actuellement, ils n’ont pas la capacité de les absorber, ça va créer plus de débordements, plus d’engorgement. Il va y avoir des morts , a déclaré Hubert Dupuis au micro de l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Des gens font déjà circuler des pétitions en ligne dans les régions de Sussex et de Sackville pour défendre leur hôpital respectif.

Avec des renseignements de René Landry