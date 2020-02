Plus de 600 éperlans remis aux démunis par des amateurs de pêche blanche

Tout au long de la fin de semaine, les pêcheurs qui taquinaient l'éperlan sur la banquise à l'embouchure de la rivière Rimouski étaient invités à faire don de leurs prises aux personnes dans le besoin.

Malgré une journée de pêche perdue vendredi en raison de la tempête et des conditions difficiles samedi, les participants ont remis dix douzaines d’éperlans de plus que l’an passé à Moisson Rimouski-Neigette.

52 douzaines d'éperlans ont été remis à Moisson-Rimouski-Neigette dans le cadre la 7e Pêche humanitaire Michel-Daigle. Photo : Ernie Wells

On en a eu 52 douzaines, précise le bénévole à l'Association des pêcheurs d'éperlan de la rivière Rimouski, Alain Fréchette. L’année dernière, on en avait 42.

Plus de la moitié des poissons ont été pêchés dimanche.

Une saison de pêche blanche bien entamée à Rimouski

Avec une soixante de cabanes installées à l’embouchure de la rivière Rimouski, la saison de la pêche blanche est bien entamée, malgré un départ un peu tardif, indique Alain Fréchette.

Le pêcheur constate que de plus en plus de jeunes familles se joignent aux pêcheurs d’expérience sur la banquise. Elles viennent pêcher sans cabane, s’installent sur un trou qui existe déjà et s’amusent comme ça, surtout quand il fait beau, raconte-t-il. C’est un vrai petit village et c’est très tassé. Tout le monde se connaît, mais on a plus de sang neuf les fins de semaine.

Biologiste de formation, André Fréchette surveille la progression de la population d’éperlans du secteur depuis maintenant sept ans avec d’autres bénévoles de l’Association des pêcheurs d’éperlans de la rivière Rimouski.

La pêche blanche attire de plus en plus de jeunes familles selon Alain Fréchette. Photo : Radio-Canada

D’après lui, bien que la ressource demeure vulnérable, on constate une reprise du recrutement de poissons juvéniles. C’est assez surprenant cette année, dit Alain Fréchette. Il y a des petits poissons qui commencent à être pêchés, en plus des plus gros. Ces poissons-là sont nés il y a trois ans.

L’Association des pêcheurs d'éperlan de la rivière Rimouski a déjà confirmé que la Pêche humanitaire Michel-Daigle sera de retour en 2021 pour une huitième édition.