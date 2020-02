Le Dr Louis Roberge aura laissé sa marque à Val-d'Or

Originaire d'Amos, le Dr Roberge a été médecin à Val-d'Or entre 1967 et 1982, avant de déménager à Granby. En plus de sa pratique médicale, il s'est démarqué pour son travail à améliorer les soins médicaux dans la région.

Georges Mainville, qui a travaillé à ses côtés au sein du Club Optimiste, garde le souvenir d'un médecin fort apprécié et d'un homme impliqué.

Je l'ai d'abord connu comme médecin et c'était quelqu'un de très impliqué dans l'hôpital, qui avait beaucoup de rigueur dans son travail. Il avait une forte personnalité et beaucoup d'entregent et il aimait s'impliquer partout dans la communauté , se souvient Geroges Mainville, qu ia travaillé à ses côtés au sein du club Optimiste de Val-d'Or.

Il a notamment créé le Fonds du coeur Louis Roberge en 1978, qui a permis de doter le Centre hospitalier de Val-d'Or de divers équipements de cardiologie. Il a aussi reçu la médaille Vraie-Vie en 1980, du ministre fédéral de la Santé, pour sa contribution à l'amélioration de la qualité de vie dans son milieu.

Sa fille Karine se souvient avec fierté la trace que son père a laissée dans la communauté valdorienne. C'était un médecin de son époque, qui faisait ses 80 heures par semaine en plus de toutes ses implications , raconte-t-elle.

J'avais 12 ans quand nous avons déménagé, mais quand je suis revenue m'installer à Val-d'Or en 1993, j'ai pris conscience encore plus de son apport, observe Karine Roberge. Les gens me faisaient des témoignages sur mon père, parce qu'ils l'avaient eu comme médecin ou qu'ils avaient travaillé avec lui sur différentes causes. C’est un peu comme ça que j’ai réalisé l’ampleur de ses nombreuses implications.

Un lien fort avec l'Abitibi-Témiscamingue

Louis Roberge a aussi été parmi les fondateurs des clubs Optimiste de Val-d'Or et de Senneterre, ainsi que de la Société de sclérose en plaques de Val-d'Or, en plus de s'impliquer à la société canadienne du cancer et à la Fondation des maladies du coeur, entre autres.

Karine Roberge ajoute que son père avait gardé un attachement pour sa région natale.

Val-d'Or est toujours resté très fort dans son coeur, souligne-t-elle, c'est sans doute pour cette raison-là que j'ai moi-même senti le désir de revenir en région. Il avait un attachement bien particulier pour l'Abitibi et pour Val-d'Or.

Louis Roberge laisse dans le deuil son épouse Micheline, ses enfants Karine et François, sa soeur Marie et ses cinq petits-enfants.