Les opposants au gazoduc Coastal GasLink multiplient les coups d'éclat

Le chantier de l’entreprise Coastal GasLink est situé sur le territoire de la Première Nation de Wet’suwet’en, dont certains membres ne consentent pas au projet et qui, malgré une injonction de la Cour, refusent l’entrée aux travailleurs. L'échec des pourparlers entre le gouvernement de la Colombie-Britannique et des chefs héréditaires de cette nation mardi dernier a mené à une nouvelle vague de contestation.

Des manifestants se sont notamment présentés au port de Vancouver samedi afin d’en bloquer l’accès. Face à leurs nombreux refus de quitter les lieux, ils ont été arrêtés lundi matin. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) s'était rendue sur le territoire Wet’suwet’en, jeudi, pour arrêter six personnes.

Samedi, la GRC a arrêté quatre autres individus soupçonnés d'avoir endommagé ses véhicules avec des pics métalliques placés sur un chemin forestier qui mène au chantier du gazoduc.

Mais la contestation va plus loin que la frontière britanno-colombienne. À Winnipeg, au Manitoba, une manifestation est prévue à 18 h HNE lundi soir, en pleine heure de pointe, afin d’appuyer la nation Wet’suwet’en. Déjà, vendredi, des manifestants avaient occupé le bureau du député local et ministre des Affaires du Nord du Canada, Daniel Vandal, en guise de protestation face à ce qu’ils qualifiaient d’inaction de la part d’Ottawa.

Vendredi, des membres de la Première Nation mohawk de la réserve de Tyendinaga, en Ontario, se sont aussi rendus par solidarité près de Belleville afin de bloquer la voie ferrée. Tout le week-end, VIA Rail a dû annuler de nombreux départs de train entre Montréal et Toronto et entre Ottawa et Toronto. Lundi matin, les manifestants étaient toujours en place, ce qui a mené à l’annulation d’une dizaine d’autres départs.

Toujours lundi matin, près de Montréal, le service d’un train de banlieue qui dessert la municipalité de Candiac a été interrompu pour une durée indéterminée en raison de la présence de manifestants aux abords de la voie ferrée.

À Ottawa, une vingtaine de manifestants occupent actuellement le lobby du ministère de la Justice, en appui à la nation Wet’suwet’en. Ils ne quitteront pas les lieux, disent-ils, tant qu'ils n'auront pas rencontré le ministre David Lametti.

Certains appuis

Depuis le début du projet, Coastal GasLink, une filiale de TransCanada, a signé des accords avec 20 conseils élus des Premières Nations le long du tracé, dont cinq des six conseils de bande de la nation Wet'suwet'en.

Fin 2019, TransCanada a obtenu une prolongation de l’injonction qui interdit à quiconque de lui bloquer l'accès au chantier, qui se trouve dans les environs de Houston et de Smithers, dans le nord de la Colombie-Britannique.

Depuis l'échec, mardi dernier, de la négociation menée par les chefs héréditaires, la GRC fait respecter cette injonction et démantèle les camps qui empêchent aux travailleurs de Coastal GasLink de se rendre sur le chantier, d'où les nombreuses arrestations.

D'une longueur de 670 kilomètres, l'infrastructure de transport de gaz est en construction depuis le début de 2019. À terme, le gazoduc LNG devrait faciliter l'exportation de près de 700 000 litres de gaz naturel par jour.