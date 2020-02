Heureux bilan pour les 30 ans de Ciné-7

Des entrées en hausse

6271 cinéphiles ont assisté à des projections au ciné-centre de Sept-Îles cette année. C’est 25 % de plus que l’année précédente, indique la coordonnatrice du festival Ciné-7, Andréanne Roy.

On est content de la réponse du public! Andréanne Roy, coordonnatrice du festival Ciné-7

Si on compte les entrées toutes salles confondues, à Port-Cartier, le cégep et la salle Jean-Marc-Dion, on arrive à un total de 8610 entrées.

Le hall du ciné-centre de Sept-Îles a été bondé plus d'une fois cette année. Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac

Il pleuvait des oiseaux et Antigone ont été les films les plus vus cette année.

Préparer l’avenir

Différentes idées sont envisagées pour insuffler un nouveau souffle au festival qui fêtait ses 30 ans cette année. J’essaie de donner une nouvelle énergie au festival , explique la coordonnatrice.

Mettre sur pied une programmation spéciale de cinéma nordique et ne présenter que des films québécois font partie des réflexions de l’équipe du festival. Une chose est sûre, miser sur la fierté régionale sera la stratégie pour les années à venir.

Après-midi de clôture

Banique et thé du Labrador attendaient les cinéphiles à la sortie du film de clôture dimanche après-midi à la salle Jean-Marc-Dion.

C’est le documentaire Chaakapesh de Roger Frappier et de Justin Kingsley qui a été choisi pour l’événement.

Ce documentaire présente la tournée du concert, homonyme au titre du film, de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM). L’ OSMOrchestre symphonique de Montréal s’était d’ailleurs arrêté dans la communauté de Uashat mak Mani-utenam en septembre 2018.

Roger Frappier et le protagoniste du documentaire, Florent Vollant, étaient présents pour discuter avec le public.

Les films gagnants

Les films gagnants ont été annoncé dimanche après-midi lors de l’événement de clôture.

Le film québécois Antigone remporte le prix coup de cœur du public cette année.

De son côté, le jury du festival a arrêté son choix sur L’incroyable histoire du facteur Cheval.

Le film Les Misérables a été nommé meilleure réalisation des films présentés à Ciné-7 cette année.

Le film coréen Parasite, s’est vu décerner le prix du meilleur scénario. Un choix qui a trouvé écho plus tard en soirée puisque Parasite a raflé dimanche soir les grands honneurs aux Oscars.