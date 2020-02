T.-N.-L. et Ottawa sur le point d’annoncer une nouvelle entente sur Muskrat Falls

Selon CBC, le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball, et le ministre fédéral des Ressources naturelles, Seamus O’Regan, vont dévoiler une entente pour restructurer l’accord initial de financement pour le barrage hydroélectrique.

L'annonce aura lieu trois jours après le dévoilement d'un rapport de la Régie des services publics (RSP) sur les conséquences sans précédent que pourrait avoir le projet de Muskrat Falls sur les coûts de l'électricité à Terre-Neuve.

Selon ce rapport, d'ici l'an prochain, les dépassements de coûts du projet pourraient entraîner des augmentations de 75 % des tarifs d’électricité des Terre-Neuviens. Sans aucune intervention de la province, les tarifs grimperaient de 13 cents à 23 cents le kilowattheure.

La RSPRégie des services publics indique qu’à partir de 2021, la province aura besoin de trouver environ 600 millions de dollars pour éviter que les tarifs grimpent en flèche. L’analyse souligne pourtant que sans l’aide financière du fédéral, le gouvernement provincial ne pourra couvrir que le tiers de cette somme.

Les dividendes de Muskrat Falls, de Churchill Falls et d’Hydro Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que les gains de productivité aux sociétés d'État Nalcor Energy et Hydro Terre-Neuve-et-Labrador ne généreront que 192 millions de dollars en revenus et en économies. La RSPRégie des services publics note également que la vente du surplus d’électricité produit à Muskrat Falls et l’électrification des édifices à Terre-Neuve, pour faire croître la demande d’électricité, n'engendreront que peu de revenus pour le moment.

On a besoin d’une solution du fédéral

Depuis avril 2019, Dwight Ball demande à Ottawa un financement de 200 millions de dollars pour aider à atténuer les hausses de tarifs. Mais la RSPRégie des services publics indique que ce montant sera insuffisant pour complètement éviter les augmentations appréhendées.

Les chefs des deux partis d’opposition ont martelé lundi matin que le fédéral a une responsabilité de venir en aide aux Terre-Neuviens.

Ce que je veux entendre cet après-midi, c'est qu’on va maintenir les tarifs à 13,5 [cents par kWh] et que le fédéral va nous fournir les recettes nécessaires pour maintenir ces taux , a indiqué Alison Coffin, leader du Nouveau Parti démocratique de Terre-Neuve-et-Labrador.

La cheffe du Nouveau Parti démocratique de Terre-Neuve-et-Labrador, Alison Coffin Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Ches Crosbie, le chef du Parti progressiste-conservateur, a soutenu qu' on n’a pas seulement besoin que le fédéral coopère avec nous pour restructurer la dette, on a besoin d’un nouveau financement du fédéral .

Au cours de la dernière décennie, le coût du mégaprojet de Muskrat Falls a presque doublé en atteignant les 13 milliards de dollars. Le barrage devait commencer à produire de l'électricité en 2017.

Avec les informations de CBC