Des produits de vapotage au cannabis disponibles cette semaine en Alberta

L’agence qui régule le cannabis, Alberta Gaming, Liquor & Cannabis (AGLC), affirme que les consommateurs doivent s’attendre à un déploiement progressif des produits en magasin. Nous nous attendons à ce que les détaillants agréés puissent commencer à commander les produits dès cette semaine, même s’il y aura peut-être un choix limité au début , explique la porte-parole, Angelle Sasseville.

L’Alberta avait pourtant annoncé en décembre que les produits de vapotage au cannabis ne seraient pas commercialisés avant que le gouvernement étudie leurs effets sur la santé.

Selon Angelle Sasseville, le gouvernement a revu l'ensemble des faits et données disponibles et examiné les pratiques des provinces voisines pour prendre position sur le vapotage au cannabis et la vente de vapeurs du produit.

Autorisés depuis octobre

Pour Fred Bell, du Calgary Cannabis Club, ces produits auraient dû être disponibles il y a vingt ans déjà . Pour lui, les huiles sont de bons produits, très valides , puisqu'on n'est pas obligés de fumer, on peut aussi ingérer l'huile de cannabis.

Il suffit de consommer une petite goûte de cette huile de cannabis pour ressentir un effet , affirme-t-il, disant que quand on l'ingère, l'huile se compare avantageusement au cannabis qu'on inhale.

Les produits de vapotage au cannabis font partie d’un éventail de nouveaux produits, tout comme les produits comestibles, les extraits et le cannabis pour usage topique, qui ont été légalisés à partir du 17 octobre dernier au pays, même si la mise en vente s’est faite à partir de la mi-décembre.

Santé Canada a déclaré en décembre qu'elle s’apprêtait à étudier les effets des produits de vapotage au cannabis sur la santé, et que des études étaient déjà en cours pour comprendre les effets des cigarettes électroniques.

Avec les informations de Joel Dryden, CBC