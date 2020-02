Le premier centre d’injection supervisée en Saskatchewan pourrait ouvrir en mai

L’organisme AIDS Saskatoon, qui vient en aide aux personnes porteuses du VIH et de l’hépatite C, notamment, espère ouvrir le centre situé sur la 20e rue Ouest à la fin du mois de mai.

Le centre, maintenant entièrement construit avec l’approbation d’Ottawa, comprend sept cubicules en acier inoxydable où les visiteurs pourront consommer des drogues. Une autre pièce sera utilisée pour ceux et celles qui souhaitent fumer.

Les consommateurs passeront d’abord par une salle d’admission, où un membre du personnel notera les substances utilisées par les visiteurs.

Ils entrent, ils se dirigent vers la salle d’admission, on leur attribue un numéro, et quand leur numéro est appelé, ils entrent dans la partie consommation , explique le directeur général d’AIDS Saskatoon, Jason Mercredi.

Une salle a été prévue pour les consommateurs qui veulent inhaler des drogues, alors qu'une autre est équipée de plusieurs postes où les visiteurs peuvent s'injecter des drogues. Photo : Chelsea Laskowski

Quand un visiteur aura terminé, les espaces réservés à la consommation seront nettoyés avant qu'une autre personne puisse les utiliser. Les conduites d’air des différentes pièces renouvellent l’air constamment.

À leur sortie, les visiteurs passeront par le centre d’accueil d’AIDS Saskatoon, où de l’aide leur sera offerte pour trouver un endroit où dormir ou pour obtenir de la nourriture, notamment.

L’organisme aura cependant besoin de fonds de la province pour embaucher du personnel s’il souhaite ouvrir ses portes en mai, puisque des ambulanciers paramédicaux devront notamment être présents en tout temps.

On sait cependant que la Ville de Saskatoon a quant à elle approuvé l’embauche de huit nouveaux agents dans son dernier budget.

Emplacement bien visible

L’entrée principale du site d’injection supervisée ne pourrait être plus claire, puisque la façade du centre montre un immense kit de naloxone, utilisé pour inverser les effets d’une surdose d’opioïdes.

Jason Mercredi explique que cette image n'est pas fortuite : Saskatoon est aux prises avec une quarantaine de surdoses par semaine auxquelles doivent répondre les policiers et les ambulanciers à travers la ville.

Nous voyons que ces personnes souffrent. Nous voyons qu’elles meurent et nous allons essayer de les stabiliser. [...] Ces personnes ont droit à la vie. Jason Mercredi, directeur général d’AIDS Saskatoon

Le site d'injection supervisée à Saskatoon est bien en vue dans le quartier Pleasant Hill. Photo : Chelsea Laskowski

D’ailleurs, les visites quotidiennes au centre d’accueil d’AIDS Saskatoon sont passées de 70 à 150 depuis que l’organisme a emménagé dans ses nouveaux locaux, en novembre.

L’emplacement du site d’injection supervisé ne fait cependant pas l’unanimité.

Le directeur général du Riversdale Business Improvement District, Randy Pshebylo, est d’avis que plusieurs entreprises du quartier de Pleasant Hill tentent de restaurer un environnement plus commercial et attirant. L’ouverture du site de supervision rend plus difficile l'atteinte de cet objectif, selon lui.

Avec les informations de Chelsea Laskowski