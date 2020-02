Hommage à l'Acadien Paul LeBlanc lors de la 92e cérémonie des Oscars

Le célèbre coiffeur acadien Paul LeBlanc, décédé en octobre dernier à l'âge de 73 ans, a été honoré lors de la séquence In Memoriam des Oscars de 2020.

La chanteuse Billie Eilish a interprété la chanson Yesterday des Beatles avec beaucoup d’émotions, pendant que défilait sur l'écran le nom des regrettés de 2019, lors de cette 92e cérémonie des Oscars

Paul LeBlanc a gagné l'oscar pour le meilleur maquillage en 1985 pour le film Amadeus du réalisateur Milos Forman.

Il est aussi bien connu pour être l'homme derrière la coiffure de l'acteur Javier Bardem dans le film No Country for Old Men.

Javier Bardem dans No Country For Old Men. Photo : La Presse canadienne / Miramax Films, Richard Foreman

Paul LeBlanc a consacré 30 ans de sa vie à coiffer les plus grandes vedettes d'Hollywood.