Chrystia Freeland et Mélanie Joly parlent économie avec les villes de l'Ouest

La vice-première ministre et ministre des Affaires gouvernementales assiste aujourd'hui, avec sa collègue du Développement économique et des Langues officielles, à un sommet en présence de dirigeants municipaux pour discuter des incertitudes économiques qui préoccupent l’ouest du pays.

Le sommet d'un jour qui se déroule à Edmonton est organisé par l’équipe spéciale sur les solutions économiques de l'Ouest (ÉSSÉO) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), elle-même composée d’élus municipaux ruraux et urbains de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan.

Cette journée de rencontres est l’occasion, pour les dirigeants municipaux, de débattre avec les ministres fédérales Chrystia Freeland et Mélanie Joly ainsi qu'avec des députés de l’opposition, dans le but de faire avancer les revendications et priorités collectives de l’Ouest dans le prochain budget d’Ottawa.