Lent retour au travail en Chine

Le retour à la normale n’en apparaît pas moins lointain. Des dizaines de millions de personnes demeurent dans des régions placées en quarantaine, notamment dans la province de Hubei, qui abrite Wuhan, où l’épidémie a pris naissance.

Dans ces endroits, les transports publics ont été fermés, empêchant des centaines de milliers de personnes de rentrer chez elles, et les entreprises demeurent fermées.

Dans la capitale, Pékin, et la mégapole, Shanghaï, la circulation automobile connaît cependant un léger regain d'activité, même si les embouteillages habituels ne sont pas au rendez-vous.

Dans les métros, l’achalandage demeure aussi beaucoup plus faible qu’à l’accoutumée. Tous ceux qui s’y aventurent portent d'ailleurs un masque.

De nombreuses sociétés n'ont pas rouvert leurs portes et plusieurs employés ont été invités à travailler de la maison.

Une application permettant le travail en ligne, DingTalk, avait déjà indiqué la semaine dernière que près de 200 millions de personnes utilisaient maintenant ses services.

À Wuhan, les résidents ne peuvent pas sortir de la ville, et les transports publics ne fonctionnent pas. Il est toutefois possible de se ravitailler dans les supermarchés. Le masque de protection est de mise.

À Shanghai, ville de 25 millions d’habitants, la mairie a conseillé d’éviter les regroupements d’employés. Les entreprises sont invitées à mettre en œuvre des horaires décalés pour éviter que trop de gens ne se retrouvent au même endroit au même moment.

Les repas entre collègues sont déconseillés, et certaines firmes ont d’ailleurs choisi de fermer leur cafétéria. Les employés sont aussi invités à garder une distance d’un mètre entre eux. Les systèmes d’aération par soufflerie doivent rester éteints.

De très nombreux commerces ou restaurants demeurent fermés, à l’instar de tant d’autres lieux publics comme des cinémas ou des salles de sport.

Nous sommes inquiets, c'est sûr. Si des clients se présentent, on leur prend la température, on leur propose du désinfectant et on leur demande de se laver les mains.

un employé d'un salon de beauté désert dans un quartier d'affaires de Pékin