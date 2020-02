Déraillement près de Guernsey : la sécurité des wagons soulève des questions

Ces wagons-citernes sont plus récents que les wagons-citernes TC-117R et CPC-1232, qui ont quitté les rails lors du déraillement d’un train du CPCanadien Pacifique en décembre dernier, près de Lanigan, en Saskatchewan. Ils sont également censés être plus résistants aux perforations.

L’entreprise ConocoPhillips, qui possédait le pétrole brut qui se trouvait à bord du train du CPCanadien Pacifique , a également souligné que les réservoirs TC-117J ont été approuvés par Ottawa en 2016.

Les 117J ont été construits récemment. Ils respectent ou dépassent la norme requise pour le transport de pétrole brut , note la compagnie.

Les wagons-citernes TC-117 sont devenus la norme après la tragédie de Lac-Mégantic, au Québec, qui a coûté la vie à 47 personnes en juillet 2013. À l’époque, le train qui a déraillé utilisait des wagons-citernes DOT-111.

Or, l’ancien enquêteur du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST), Ian Naish, se demande quelle est la vitesse maximale tolérée par les wagons-citernes RC-117J pour qu’ils quittent les rails sans subir de brèches.

Le BSTBureau de la sécurité des transports du Canada enquête toujours sur l’incident et n’a pas encore publié d’estimation quant à la vitesse à laquelle circulait le train du CPCanadien Pacifique . Toutefois, lors du déraillement de décembre dernier, l’organisation fédérale avait mentionné que la vitesse maximale sur cette portion de la voie ferrée était de 72 km/h.

Le BSTBureau de la sécurité des transports du Canada n’a pas non plus estimé la quantité de pétrole déversée à la suite du déraillement. En décembre, 1,5 million de litres de pétrole ont été rejetés dans l’environnement.

Selon le CPCanadien Pacifique , 32 des wagons-citernes du train ont déraillé vers 6 h 15, jeudi matin, provoquant un immense incendie qui a pris plus de 24 heures à éteindre. Heureusement, personne n’a été blessé.

L’incident a aussi poussé le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, à émettre un ordre ministériel afin de limiter la vitesse des trains qui transportent des matières dangereuses au pays.

Avec les informations de Guy Quenneville