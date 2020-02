Affaire Michel Vienneau : la GRC ignore l’identité du dénonciateur

La Gendarmerie royale du Canada ne connaît pas l’identité de la personne qui a donné de faux renseignements au service Échec au crime au sujet de Michel Vienneau. Cet appel a entraîné une opération policière au cours de laquelle M. Vienneau a été abattu, il y a plus de cinq ans.

Il n’était pas clair ces derniers temps si la GRC faisait une enquête ou non sur la source des faux renseignements. Le corps policier, selon des notes d’une réunion de ses enquêteurs, a discuté de la possibilité d’ouvrir une enquête pour méfait public.

Nous ne connaissons pas l’identité du dénonciateur , affirme toutefois une porte-parole de la GRC en Nouvelle-Écosse, la caporale Jennifer Clarke, dans un courriel expédié à CBC la semaine dernière.

Le corps policier, selon Mme Clarke, n’a pas l’intention de porter atteinte à l’intégrité du programme Échec au crime, qui promet l’anonymat aux dénonciateurs.

La GRC en Nouvelle-Écosse a mené l’enquête sur la mort de Michel Vienneau, survenue le 12 janvier 2015 à la gare de Bathurst. Il a été abattu par un agent de la Force policière de Bathurst. Les policiers municipaux tentaient d’arrêter Michel Vienneau après avoir reçu un renseignement anonyme selon lequel il était mêlé à un trafic de drogue.

Michel Vienneau, 51 ans, un homme d’affaires de Tracadie, rentrait d’une fin de semaine à Montréal où il avait assisté à une partie de hockey avec sa fiancée, Annick Basque.

La GRC en Nouvelle-Écosse a déterminé par la suite que Michel Vienneau n’était mêlé à aucune activité criminelle.

La cour a imposé en 2016 un interdit de publication sur tout ce qui permettrait d'identifier le dénonciateur dans cette affaire. Les renseignements connus on fait surface durant les procédures judiciaires et l’audience d’arbitrage des deux policiers impliqués dans la mort de M. Vienneau.

Les notes prises lors d’une réunion d’enquêteurs de la GRC et dont CBC a obtenu copie l’an dernier mentionnent la possibilité d’enquêter pour méfait public. Les enquêteurs ont discuté de l’intégrité du programme Échec au crime et de l’anonymat des dénonciateurs.

L’intervention policière du 12 janvier 2015 s’est soldée par la mort de Michel Vienneau. Photo : Gendarmerie royale du Canada

En vertu du Code criminel, toute personne qui mène intentionnellement les policiers à enquêter en accusant faussement quelqu’un d’un crime peut être accusée de méfait public.

Échec au crime n’a aucun moyen d’identifier les personnes qui appellent à moins que ces dernières ne s’identifient elles-mêmes durant la conversation, a expliqué l’an dernier une autre porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada, la caporale Lisa Croteau. Par conséquent, a-t-elle ajouté, il n’y a aucun moyen d’enquêter sur les personnes qui appellent Échec au crime.

Le corps policier n’a confirmé que la semaine dernière, avec le courriel de Jennifer Clarke, qu’il n’avait pas déterminé l’identité de la personne qui a faussement dénoncé Michel Vienneau.

Annick Basque et Michel Vienneau se trouvaient dans leur voiture à la gare de Bathurst le 12 janvier 2015 quand ce dernier a été abattu par des policiers qui croyaient à tort avoir affaire à un trafiquant de drogue. Photo : Facebook

Le programme civil Échec au crime reçoit des renseignements du public par téléphone, par messages textes ou avec un formulaire en ligne. Ces renseignements, à l'exception de ceux qui permettraient d’identifier la source, sont transmis aux services policiers.

Échec au crime n’a pas aucun dispositif sur ses téléphones qui affiche le numéro des appelants et ne connaît pas non plus l’adresse IP des ordinateurs utilisés par les dénonciateurs, explique le programme sur son site Internet.

La famille de Michel Vienneau a offert une prime de 10 000 $ pour tout renseignement qui mènerait à l’arrestation et à la condamnation de personnes impliquées dans l’affaire, notamment l’auteur de la dénonciation.

Les policiers Mathieu Boudreau (à gauche) et Patrick Bulger, ont été exonérés de toute faute professionnelle. Photo : CBC

Les policiers de Bathurst, Patrick Bulger et Mathieu Boudreau, ont été disculpés de toute faute professionnelle à l’issue de l’audience d’arbitrage. Ils avaient été suspendus avec salaire en attendant la conclusion de cette procédure. La Ville de Bathurst a ensuite annoncé qu’ils allaient être réintégrés dans sa force policière.

Le gouvernement provincial a ordonné une enquête du coroner sur la mort de Michel Vienneau, mais aucune date n’est encore établie pour cela.

Les enquêtes du coroner servent à éclaircir les faits et les circonstances, et non à attribuer une responsabilité ou un blâme. Elles peuvent produire des recommandations pour éviter d’autres morts à l’avenir dans des circonstances similaires.

Avec les renseignements de Shane Magee, de CBC