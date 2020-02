La neige perturbe la circulation

La neige devrait cesser en cours d’après-midi, et les accumulations pourraient atteindre rapidement jusqu’à 10 centimètres, surtout dans le sud-ouest.

La plupart des routes étaient enneigées, vers 5 h 45, de l’Outaouais jusqu’à la région de Québec.

La visibilité était généralement bonne, mais elle était réduite en plusieurs endroits de la région de Montréal.

Plusieurs résidents de la Rive-Sud seront doublement gênés dans les déplacements, lundi matin, car exo, qui gère notamment les trains de banlieue, a dû interrompre pour une durée indéterminée le service sur la ligne Candiac à cause de la présence de manifestants aux abords de la voie ferrée du Canadien Pacifique.

La plupart des écoles devaient ouvrir normalement leurs portes, lundi.

Chargement de la neige à Montréal

Les équipes de la Ville de Montréal n’avaient jusqu’ici ramassé qu'un peu plus de 20 % de la neige accumulée lors de la tempête de jeudi et vendredi derniers. Celle-ci a laissé plus de 30 centimètres de neige.

L'opération, qui se déroule jour et nuit, a débuté samedi et devrait durer une semaine.

La Ville de Montréal demande aux automobilistes d'éviter de garer leur véhicule en angle et de respecter les interdictions de stationnement pour assurer le bon déroulement des opérations.