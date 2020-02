Pas de trains VIA Rail entre Toronto, Ottawa et Montréal pour une 4e journée consécutive

VIA Rail annule une dizaine de trains entre Toronto, Ottawa et Montréal lundi en raison des manifestations qui se poursuivent en bloquant la voie ferrée près de Belleville, en Ontario.

VIA Rail indique que le service de train entre Montréal et Toronto et entre Ottawa et Toronto est présentement interrompu dans les deux directions en raison des manifestations.

Les trains 41, 43, 50, 51 (entre Ottawa et Toronto), 52, 60, 61, 62, 63, et 651 sont ainsi annulés lundi.

Les services continuent de fonctionner entre Ottawa et Montréal, entre Montréal et Québec et à l'ouest de Toronto dans le Sud-Ouest de l'Ontario.

Le CN obtient une injonction

Le Canadien National (CN), à qui la voie ferrée appartient, a obtenu vendredi une injonction de la Cour supérieure de l'Ontario pour mettre un terme à la manifestation de membres de la Première Nation mohawk de la réserve de Tyendinaga.

Ces derniers bloquent la voie ferrée à Marysville, au croisement avec la route Wyman's, à l'ouest de Kingston, en solidarité avec des membres de la Première Nation Wet'suwet'en, en Colombie-Britannique, qui s'opposent au projet de gazoduc Coastal GasLink dans le nord de la province.

Des membres de la Première Nation mohawk de la réserve de Tyendinaga bloquent les voies ferrées du CN à Tyendinaga en soutien aux Wet'suwet'en, qui luttent contre la construction d'un gazoduc dans le nord de la Colombie-Britannique. Photo : La Presse canadienne / Lars Hagberg

L'injonction qui interdit toute interférence sur la voie ferrée sous la menace d'arrestation et a été présentée aux manifestants par la police du CN samedi.

La Police provinciale de l'Ontario est au courant de l'injonction, mais a renvoyé toute question au CN. L'entreprise ferroviaire a déclaré de son côté qu'elle évaluait ses options dimanche.

Une centaine de trains VIA Rail ont été annulés depuis le début des manifestations jeudi soir et plus de 16 000 passagers ont été touchés par ces perturbations.