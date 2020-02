Jacob Perreault a le hockey dans le sang

C'est mon idole. Il sait comment se rendre à la Ligue nationale, il l'a fait!

Jacob ne tarit pas d'éloges à l'endroit de son paternel, même s'il reconnaît qu'il n'avait que cinq ans lorsque son père a accroché ses patins, au terme d'une carrière de 12 saisons à temps plein dans la LNHLigue nationale de hockey .

Je me souviens du match des étoiles à Dallas [en 2007] avec mon grand-père. Il nous avait tous emmenés dans le vestiaire. En fait, je me souviens plus de ça que de sa carrière , admet le jeune homme né quelques jours avant le début des séries éliminatoires de la Coupe Stanley en 2002.

J'étais petit, mais j'ai encore un petit chandail [des Canadiens] dans ma chambre avec le numéro 1 et ''Jacob'' écrit dans le dos , se souvient le deuxième meilleur pointeur du Sting. Ce serait quelque chose de spécial si je me faisais repêcher par eux autres!

L'attaquant figure au 17e rang parmi les meilleurs espoirs nord-américains en vue du prochain repêchage. Photo : Radio-Canada / Raphael Guillemette

Les chances d'atterrir dans la cour des Canadiens de Montréal au premier tour sont minces. L'attaquant est considéré comme le 17e meilleur patineur en Amérique du Nord d'après la centrale de recrutement de la LNHLigue nationale de hockey et le Tricolore ne pourrait pas repêcher plus tard que le 12e rang, présentement.

En vérité, et l'athlète de 17 ans ne le cache pas, le rang auquel il sera appelé et l'équipe qui jettera son dévolu sur lui ne lui importent pas.

J’essaie de ne pas trop y penser , dit-il. C’est sûr que c’est quelque chose qui me rend un peu nerveux [...] j’essaie de prendre [un match à la fois], semaine par semaine. J’essaie d’aller aux pratiques et de donner le plus que je peux, comme aux games.

Ça a toujours été mon rêve de jouer au hockey. Faire comme mon père quand il jouait, ce serait le fun. Le reste, c'est un plus, c'est tout. Jacob Perreault, attaquant du Sting de Sarnia (OHL)

C’est plaisant qu’on mentionne son nom et qu’il puisse aller au repêchage cette année. Entre être repêché et jouer dans la Ligue nationale, il y a une énorme différence. C’est gros quand même, mais il y aura pas mal à faire! , analyse son père.

Yanic Perreault le sait fort bien parce qu'avant de disputer 913 parties dans le circuit Bettman, séries incluses, il a été ignoré deux fois plutôt qu'une lors de l'encan annuel de la ligue. Ce n'est qu'à 20 ans, après une saison de 185 points dans l'uniforme des Draveurs de Trois-Rivières, qu'il a finalement été repêché.

C’est sûr que je suis mieux tombé. C’est pas trop dur quand tu l’as de ton côté! , soutient Jacob, reconnaissant la chance qu'il a d'avoir un père qui a joué dans la Ligue nationale. Il me donne des trucs après chaque game. Même dans la saison morte, il me dit où je peux m’améliorer, comment et qu’est-ce que je peux faire sur la glace [pour y arriver].

Tel père, tels fils

Jacob (centre-gauche) peut compter sur l'appui inconditionnel de tous les membres de sa famille. Son père, Yanic, et ses frères, Gabriel (à gauche) et Jeremy (à droite) ont fait le voyage à Sarnia pour assister à l'un de ses matchs, le week-end dernier. Photo : Radio-Canada / Raphael Guillemette

Pour le formuler en de simples mots, Jacob jouit de l'expertise d'un ancien de la LNHLigue nationale de hockey – maintenant entraîneur au développement chez les Blackhawks de Chicago –, certes, mais surtout de l'amour inconditionnel de son père.

Après chaque match, il reçoit un message texte précisant ce qu'il a bien ou mal fait. Mais l'appui du paternel va bien au-delà d'un simple texto.

Vendredi soir, par exemple, Yanic et ses deux autres fils, Gabriel (14 ans) et Jérémy (21 ans), ont fait le chemin jusqu'à Sarnia pour venir encourager l'attaquant du Sting.

C’est son année de repêchage, oui, mais en même temps chaque année à cet âge-là, c’est une grosse année , explique Yanic lors du deuxième entracte du match opposant le Sting aux Spitfires de Windsor, à Sarnia.

Mes parents m’ont toujours énormément encouragé quand j’étais junior. On essaie de faire pareil. On sait qu’une saison a des hauts et des bas.

Au hockey, une saison, c’est pas un sprint, mais un marathon! Yanic Perreault, ancien de la Ligue nationale

Disons que dans la famille Perreault, la pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre. Non seulement Jacob aspire à jouer dans la Ligue nationale, mais ses frères sont aussi des mordus de hockey. L’aîné de la famille, Jérémy, aide aussi à diriger le Mission de Chicago, équipe bantam AAA pour laquelle le plus jeune, Gabriel, évolue.

Disons qu'on est habitués de voyager pas mal pour le hockey! Mon plus jeune se promène même plus que Jacob en ce moment avec son équipe de hockey bantam aux États-Unis, c'est fou!

Leur sœur, Liliane Perreault, ne donne pas sa place non plus. Elle en est à sa deuxième saison avec l'équipe féminine de hockey de l'Université Mercyhurst, à Érié, en Pennsylvanie. Dans les compétitions familiales, elle se démarque aussi, ayant récemment battu ses frères lors d'une partie de basketball improvisée.

Un favori de la foule

Yanic Perreault n'est plus le seul à populariser le no 44. À Sarnia, c'est le chandail de Jacob, son fils, qu'on s'arrache. Photo : Radio-Canada / Raphael Guillemette

Yanic Perreault n'a jamais fait courir les foules comme les vedettes des Maple Leafs de Toronto, des Kings de Los Angeles ou encore des Canadiens de Montréal avec lesquelles il a joué. Dans les rangs juniors, c'était une tout autre histoire.

Cette fois, c'est au tour du troisième de ses quatre enfants de faire honneur au numéro 44 qu'il a endossé pendant la majeure partie de sa carrière. On pouvait compter plusieurs chandails de Jacob dans les gradins du Progressive Auto Sales Arena, de Sarnia, vendredi soir.

Un joueur de centre, puis un ailier gauche, Jacob joue à l’aile droite depuis son arrivée avec le Sting parce que l’équipe manquait cruellement d’attaquants droitiers. À 17 ans, il fait déjà figure de couteau suisse, confie son paternel qui était surtout renommé dans la Ligue nationale pour son habileté à gagner les mises en jeu.

Yanic Perreault a pris part à quelque 10 128 mises au jeu dans la Ligue nationale. À ce jour, il est le joueur le plus prolifique avec un taux de succès de 61,1 %. Aucun autre joueur, ayant pris part à un minimum de 60 mises en jeu depuis la saison 1997-1998, n’a offert un meilleur rendement.

Son fils se fait un devoir d'exceller à ce chapitre, même s'il a rarement l'occasion de jouer au centre. En avantage numérique, il est même employé à la pointe. Le père est d'accord, c'est surtout son sens du jeu et son habileté à exécuter à grande vitesse qui le distinguent du lot.