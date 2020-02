Je les vois là : ça ne travaille pas, ça habite chez leurs parents, ça navigue sur internet et ça haït , a dit le maire de la capitale, dénonçant avec une virulence rarement entendue dans l’espace public ceux et celles qu’il résume à une communauté de morons en bobettes.

Deux semaines après la commémoration du troisième anniversaire de l’attentat à la mosquée de Québec, les mots de Régis Labeaume prenaient des allures de règlement de compte.

T’es rien, t’es un cave, tu te lis sur internet, tu te sens célèbre, bravo. Régis Labeaume, maire de Québec

Le maire était visiblement agacé par la déferlante de messages haineux qui pullulent sur les réseaux sociaux, notamment à l’endroit de la communauté musulmane québécoise.

Régis Labeaume s'en prend aux internautes intolérants

Des victimes encore éprouvées

Il est d’ailleurs revenu sur le massacre du 29 janvier 2017 et sur ses conséquences, toujours ressenties aujourd’hui par les proches des victimes.

C’est inégal, a-t-il confié à propos des états d’âme des familles endeuillées. Il y a des conjointes qui ne géraient pas grand chose dans la famille. La communauté s’en occupe et les soutient, mais il y a des conjointes qui tentent de savoir comment elles vont cheminer dans la vie.

À propos de la peine imposée à l’auteur de la tuerie, il croit que la justice ne devrait pas s’acharner sur lui.

Je pense que 40 ans, c’est assez. Ce gars-là a des problèmes de santé mentale, quand bien même tu lui donnes 120 ans, ça ne changera rien, ça n’aidera pas les veuves Régis Labeaume, maire de Québec

Il a demandé aux gouvernements d’en faire plus pour soulager les problèmes de santé mentale, affirmant qu’ il y a plein de monde qui se parle tout seul dans la rue et qu’à l’heure actuelle, on ne sait pas où trouver la solution.

Un cancer vaincu, un autre intraitable

Le maire de Québec a aussi ouvert une rare brèche sur le cancer de la prostate qu’il a surmonté et sur celui dont son père ne se remettra pas.

Je suis encore surpris d’être encore là à 63 ans, je ne pensais pas me rendre jusque là , confie le maire de Québec, content que ses examens montrent maintenant que son cancer est presque complètement éliminé.

Quant à son père, qui combat un cancer du pancréas qui lui sera fatal, Régis Labeaume dit apprendre à le connaître à travers la maladie.

C’est spécial d’accompagner son père. Je suis issu d’une génération où les relations entre un père et son fils n’étaient pas si chaleureuses que ça. Régis Labeaume, maire de Québec

À la fin de sa vie je le découvre, et lui aussi me découvre. C’est spécial , a souligné l'élu de Québec.

Le maire a profité de son passage à Montréal pour lancer quelques pics à la métropole. Interrogé à savoir si le Centre Vidéotron était rentable même sans équipe de la ligue nationale, le maire Labeaume a répliqué aux Montréalais qu’ eux autres non plus n’en avait pas par les temps qui courent.

Quant à savoir s'il briguerait à nouveau la mairie, Régis Labeaume s'est contenté de dire : on verra...