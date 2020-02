Des braqueurs s’enfuient sur une motoneige qui tombe en panne

Selon un communiqué de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la police a entamé des recherches pour retrouver les suspects de cette infraction qui est survenue samedi en début d’après-midi.

Or, en soirée, la police a reçu un appel d’un habitant qui expliquait avoir conduit deux hommes vers une maison de la région après que leur motoneige soit tombée en panne dans sa cour.

D’après cette personne, les deux hommes lui semblaient suspects. La GRC a poursuivi son enquête et a déterminé que la motoneige tombée en panne ressemblait fortement à celle utilisée lors de l’infraction.

Des policiers de Gimli et Selkirk ont alors arrêté deux hommes et une femme dans une maison située sur la route 8. Ils y ont également découvert une carabine longue et une arme de poing chargée.