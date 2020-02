Des usagers de la Société des transports de Rimouski ont dû affronter la tempête seuls

En pleine tempête, vendredi dernier, la Société des transports a mis fin à ses services en raison des conditions routières dangereuses.

Les passagers se trouvant à bord d'un autobus au terminus du centre-ville ont alors dû trouver un moyen de rentrer à la maison par eux-mêmes.

Nathalie Warren se trouvait de cet autobus, avec deux autres passagers. Elle [la chauffeuse] a simplement dit que nous devions débarquer, sans appeler un taxi, sans chercher à aider les gens ou avoir des solutions possibles. Nous, on a pris la décision de marcher raconte-t-elle.

Nathalie Warren considère que sa mésaventure aurait pu être évitée avec un meilleur encadrement de la Société des transports.

Je pense que c'est une situation déplorable, et c'était vraiment dangereux pour les gens, d'autant plus que nous on était des gens entre 30 et 50 ans et relativement en forme pour se rendre chez nous.

Nathalie Warren